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商業周刊／五大業者單月虧150億　「台灣奇蹟」引爆壽險業2,200億匯損

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圖／商業周刊提供。

文／蔡靚萱 　圖／商業周刊提供／來源Dreamstime

金融海嘯以來單月最慘！各大壽險公司發布2018年12月自結獲利，6大壽險公司，有5家出現虧損。國泰、富邦人壽2大龍頭，單月合計虧損破百億元。可怕的是，由於美元走弱、全球股市下行，壽險業今年的表現，還可能更差。

「預期中啊！」政大風險管理與保險系教授彭金隆說。這是存在已久、處理起來卻極為棘手的大問題。而這問題的規模，正加速擴大。

台灣人愛買保險
保險滲透度、海外投資率，全球第1

這不只牽涉金融股的獲利與股價，更牽涉到你手中的保單。從台灣壽險業屢屢拿下的另類「世界冠軍」，就可知其嚴重度。

近年台灣人愛買保險的程度，稱冠全球。當年度壽險保費收入占一國GDP（國內生產毛額）比率，被稱為「保險滲透度」，代表一國保險業對於該國經濟的重要程度，根據瑞士再保公司統計2017年資料，台灣以17.9％，居各國之首。

當年度總保費收入除以總人口，則被稱為「保險密度」，2017年台灣人均壽險保費高達4195美元，僅次於香港、丹麥，排名全球第3。

去年12月本土壽險業遭遇匯損、美股投資失利的虧損海嘯，則源於台灣的另一個世界冠軍──壽險業資產的海外投資比重。

根據柏瑞投資（PineBridge Investments）統計2015年數據，美國保險業的海外投資，只占總資金的12％；近乎零利率、投資報酬不高的日本，最有動機做海外投資，比重為21.6％，較多數國家高。但台灣，竟然以57％奪冠！

更驚人的是，這3年此比重仍持續攀升，保險事業發展中心（以下簡稱保發中心）數據顯示，2018年11月本土壽險公司海外投資比重，達68.7％的歷史新高。

這些世界之最加總起來的結果是，當民眾把大量儲蓄都擺在保險，當壽險公司大量把這些資金用於海外投資，這時，匯率一有風吹草動，容易導致壽險公司的大額虧損。金管會統計，2018年1月到11月本國壽險公司淨匯損金額，已達2千8億元，加上12月，全年匯損將超過2千2百億元。

搶保戶，保單利率至少2.5％
投資本土利薄，冒高風險賺海外報酬

為什麼，台灣壽險業竟敢擁抱這麼高的風險？為什麼台灣人比外國人更愛買保險？因為本土的存款、債券利率實在太低。

過去保險業最愛買台灣政府公債，2008年金融海嘯，占壽險資產比率還有高達14％，現在只剩下5.65％。過去10年，本土公債殖利率從超過2％，跌至不到1％，台股殖利率雖然高達4％到5％，但波動較高，能投資的比率有限。

一般民眾也面臨定存利息只有1％出頭的困擾，當保險業者推出利率比定存好的保單，便大量吸納存款戶投保。

一位曾任金融業總字輩的高層不諱言，這是一環套一環，呈現出難解的局面。目前國內利率偏低，但壽險公司新保單競爭激烈，往往要祭出利率2.5％甚至3％的保單，才能吸引到客戶。

當投資報酬低於承諾的保單利率，必定虧錢。於是壽險公司大量改購買美國公債、公司債，可以獲得4％、5％獲利，扣除匯率避險成本1％到2％，可以從中賺取利差，才造成台灣獨步全球的壽險高海外投資比重。

開放國際板債券，怪象浮現：
搶吃「蘋果渣」、閃避國際投資上限

金管會在2007年修法，放寬壽險業海外投資上限至45％，已經高於韓國的3成、中國的1成5。但，壽險業依然很快投資「到頂」。

2014年為了發展台灣的國際板債券市場，金管會再度放寬壽險業投資來台掛牌的國際債券，不計入海外額度。

結果出現2大怪現象。怪象一，壽險業為了解決「到頂」問題，搶吃「蘋果渣」。

台灣的國際板雖吸引如蘋果、英特爾等知名公司來台發債，已掛牌的發債金額將逾1千8百億美元（約合新台幣5兆6千億元），但一點也不「國際」，絕大多數都被本土壽險業者給買走。而且，蘋果等公司看準壽險公司弱點，來台發行的利率與條件，其實是比海外條件差了許多的「蘋果渣」。

怪象二，搶買本土掛牌的債券ETF（指數型基金）。為避免壽險業承受的匯兌風險過大，並鼓勵多投資台灣，金管會在2018年還是關上了國際板不計入海外額度的大門，國際板債券加計國外投資，上限定為65％。

但壽險業發現另一條逃生之道──轉買以追蹤海外債券為標的、在台灣發行、以新台幣計價的債券ETF，享受海外債券利率，但不計入金管會所定的上限。從2017年台灣第一檔美國公債ETF掛牌以來，根據證交所、櫃買中心資料，整體債券ETF規模，在去年11月底突破新台幣3千億元大關，榮登亞洲債券ETF龍頭。

加速狂增的新保單，增加了業者對海外投資的龐大需求。2017年全年壽險保費達3兆4千2百億元，創歷史新高，年成長高達9.15％。2018年前11個月，在壽險公司被金管會要求停賣賠錢保單下，保費年成長率只剩下3％。

既然錢多無處去，赴海外投資還得靠鑽漏洞，保險業為何要如此打腫臉充胖子？一位金融業總經理分析，日本公債利率比台灣更低，但日本壽險的保單利率就只有1％，不會像台灣業者推2.5％利率的保單打腫臉充胖子。理想方式是，量出為入，也就是能做多少投資、就賣多少保單，報酬率低、就賣保證利率較低的保單。

但一位入行10多年的金融產業分析師指出，問題就在於保險業10多年前賣出太多6％、8％的高利率保單，必須靠大量販售現在較低利率的保單，將整體資金成本用平均值拉下來。例如歷史悠久的國泰、新光人壽，資金成本都在4％以上。若金管會下重手限制保險業者衝新保單，業者資金成本下降速度恐將減緩，後段班業者要多虧好幾年。

股匯債傳壞消息，今年不好過
海外投資曝險高，是金融海嘯前6倍

今年，台灣保險業不會更好過。例如摩根士丹利證券預告，今年美股表現不會比去年好，只怕會更差；而美元匯率在美國聯準會（Fed）採鴿派態度，今年很可能只升息2次的狀況下走弱。

這麼一來，今年保險業不只在投資上，股市沒有太高的資本利得可期待，債市因升息而持續弱勢，匯率上則可能蒙受巨大的匯損。

彭金隆分析，壽險業不會有立即風險，中短期內不至於出現需要政府出面幫忙賠付的現象，不像銀行，一旦財務體質變弱可能發生擠兌問題，壽險韌性高多了，但怕的是患了慢性病卻不醫治，長期失血而不斷惡化。

事實上，台灣壽險業資金運用的槓桿之高，也是全球少見。保發中心數據顯示，2017年底，本土壽險業的淨值比為5.58％（淨值占資產比率，數字越大代表槓桿倍數越少，越有能力應付意外的鉅額虧損）。但到了2018年11月底，這比率降到4.25％，是2011年以來最低，還有保險公司低至3％。

日前交大資管與財務金融系教授葉銀華公開表示，台灣壽險業的平均淨值比，不論是4％或5％，跟外國業者比，明顯偏低。

永豐銀前總經理張晉源數度公開疾呼，應正視台灣這些另類的世界第一，當台灣的保險滲透度高居全球冠軍，代表台灣的命運被綁在保險公司的操作與操守上。當台灣壽險資產的海外投資部位達金融海嘯前的六倍，「當海外市場大跌時，單單保險公司將（投資虧損）災難傳導回台灣的後果，就會比2008年可怕6倍。」他說。

保險安定基金水位低
保戶自保，別碰後段班高利保單

由於壽險公司淨值下滑，資金槓桿越來越高，等於用小錢玩大錢。萬一虧損侵蝕淨值低於安全下限，這時，大股必須要掏錢再注資，做不到？就等著被政府接管。

但保戶的權益，屆時能否全額獲得保障？很難！負責維護保戶權益的保險安定基金，在接管國華人壽、賠付880多億元後，壽險部位提撥金額僅剩90億元。

事實上，國際信評機構穆迪（Moody's）早在2015年發布的一份報告中，將台灣壽險業列為低利率環境中的虧損高風險群，理由是，台灣壽險公司在本土低利環境下，賣高保證獲利的保單，比起外國同業，必須採取更積極、大膽的投資策略，除了有較大比率的資金投放在房地產、海外，也存在嚴重的「以短支長」問題，投資金融資產的合約存續期，比保單平均存續期，短了5年到8年。

當壽險業陷入虧損高風險，民眾該怎麼自保？最直接的，別碰經營體質較差的後段班壽險公司所推出，保證利率異常高的保單產品，因為，未來有可能血本無歸。

雖然多數壽險業經營沒有立即危機，但投保人也要多留心，你的資產正被體質日益脆弱的壽險公司操盤。未來金融市場若遭黑天鵝襲擊，以目前保險安定基金的水位，不可能全部賠付，保戶能拿到的賠償，恐將大幅縮水。

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關鍵字：商業周刊,保險,壽險業

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