公投打亂能源政策　最新能源配比經部月底公告

▲新版能源政策規劃藍圖，經濟部預告1月底對外說明，同時也會解釋核電廠是否延役及重啟核四。（圖／記者馮建棨攝）

記者馮建棨／綜合報導

受到公投結果影響，非核家園時程走入歷史，打亂過去的能源規劃，經濟部當時說會在月底完成盤點，經濟部長沈榮津日前指出，經濟部現有一些計畫但都還沒定案，目前還在做各項整理，若是完成一定會儘快對外公告，據了解，最有可能時間是壓在1月底最後幾天。

去年九合一選舉綁公投，兩公投案影響能源政策，分別是火力發電每年要減少1%及取消2025非核家園目標，打亂蔡政府在2016年公告的能源政策，非核家園也沒法源依據在2025年達成，過去的50%天然氣、30%燃煤及20%的再生能源等配比，也都會受到影響。

除了公投之外，去年行政院為了要讓天然氣第三接收站環評闖關，拋出通過後將終止深澳電廠計畫，當時經濟部就打算提升燃氣發電量、降低燃煤發電量，不過要如何實施目前都還停留在評估階段。

▲新版能源政策規劃藍圖，經濟部預告1月底對外說明，同時也會解釋核電廠是否延役及重啟核四。台電大潭電廠7-1號機。（圖／記者馮建棨攝）

另外由於日前經濟部預告2019年再生能源躉購費率，新版費率可能比去年大幅調降，引發風電業者大表不滿，已經有業者暫停在台灣投資計畫，這也可能會影響再生能源發電量比原先預估降低。

當火力及再生能源發電量不足，民間不斷有聲音提出要讓核二及核三廠延役，另外也重啟核四，才能確保未來供電的穩定，經濟部過去回應只說，一切都要等到相關盤點結果出爐後才會開始討論，過去已經要求台電提出全台四座核電廠8部機組的現況及未來可能，包含核電廠除役、延役等相關評估，整體規劃經濟部正在盤點。

值得注意的是，過去能源局透露說，未來能源規劃不會只局限在2025年，會延長到2030年，這是因為電力需求成長變化大，需要更多的研究，但是電力供應設備需要花長時間才能完成，因此才會把規劃的時間軸拉長。

當外界不斷擔憂供電及缺電問題，據了解經濟部仍依照計畫正在仔細盤點各項可行性，過去一度因內閣改組而有稍稍延誤，不過正在加緊進行，預計在1月底就會對外說明未來的整體政策。

▼新版能源政策規劃藍圖，經濟部預告1月底對外說明，同時也會解釋核電廠是否延役及重啟核四。台電核三廠。（圖／台電提供）