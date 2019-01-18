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理財周刊／防禦型個股浮出水面

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美國政府關門天數創高，川普是否還有收放自如的本事，全球股市都在看。台股在美中貿易戰多空拉鋸中震盪，財報利空出盡的防禦型個股，相對安全。

文／馮泉富

美股過去五個交易日(元月八～十四日)呈現碎步盤堅的走勢，應驗了先前所說的，負乖離短暫修正之後的反彈型態，將呈現時間大於空間。在政經訊息方面，由於川普總統仍堅持興建邊境圍牆，美國聯邦政府局部停擺已進入第二十五天，刷新過去紀錄，對金融市場的影響難保不會擴散，且隨著英國脫歐協議方案投票日逼近，市場觀望氣氛增加。

美股反彈續航力 前瞻指引成關鍵

另一方面，中美貿易談判雖已積極進行，但未來進度是否符合市場期待，不無疑問。目前美國對中國的強迫性技術移轉、智財權的保護、不當補貼等大問題仍不輕言妥協，且這些問題並非中國大陸一時半刻能解決的，這是中美談判中最大的不確定性。

美股接下來若欲期待相對明顯的上攻，就要依賴基本面數據有驚艷的表現，例如近期由金融類股領先開展的超級財報周，是否有指標企業出現讓人眼睛為之一亮的超市場預期財報，或指標企業對新的年度端出樂觀的前瞻指引，畢竟股市上漲的依靠終究是上升的估值和盈利。

根據FactSet資料，去年第四季標普500指數成分股中，至少七二家發布獲利預警，此數量為發布正面財測企業的兩倍，可視為十二月股市領先下跌的主因。目前投資人可能會面臨兩個問題，一個是現階段美股的修復期是否代表財報利空已出盡？

第二個問題更重要，根據湯森路透(Thomson Reuters)數據顯示，二〇一九年第一季S&P500獲利成長可能大幅放緩，估計年增幅僅三．九％左右，所以目前任何指標企業發布的今年前瞻指引就特別重要。因此，就指數而言，這樣的反彈行情要不要參與，投資人就得自我衡量風險／報酬比的接受度，沒有標準答案。

基本面的利多題材暫時求之不易

先前就總經數據方面，例如製造業PMI、耐久財訂單、消費等等已把目前所處的環境輪廓悉數勾勒。美國消費基本面的支撐，加上薪資年增率強勁，搭配升息循環可望提前結束，將給予多頭市場延長與喘息的空間。不過，趨勢雖得以延長，卻難以迴避經濟擴張力道趨緩的事實，所以最終仍得回歸實質基本面變化。

觀察攸關美國整體企業營運概況的ISM製造業新訂單指數(類似台灣外銷訂單)，由十一月的六二．一大幅滑落至十二月的五一．一，創二〇一四年一月以來最大降幅，以及二〇一六年八月(川普勝選前三個月)以來最低，代表整體需求快速走軟；生產指數亦由十一月的六〇．六降至五四．三，為兩年來的低位。

新訂單指數為ISM製造業指數兩大領先指標之一，目前的數據已透露海外景氣明顯趨緩以及全球需求的快速降溫，未來經濟前景的不明朗將持續干擾美國跨國企業的營運，顯然二〇一九年第一季的美股財報(四月中下旬開始公布)變數仍多，先前蘋果的營收預警也不會是單一事件，投資人不宜太過樂觀。

由於股價通常會領先反應，第一季美股指數的發展空間容易被基本面限縮。初步研判，若中美貿易談判出現優於市場預期的結果，美股可望在基本面不強的背景下維持高檔區間橫向發展；若中美協商再度破裂，美國對中加重關稅下，全球經濟仍將陰霾密布，美股走勢仍得反覆測底尋求支撐，負面影響再度擴散全球。

台灣整體製造業去化庫存的時間將延長

面對二〇一九年外部變數驟增的環境，台灣很難自外於當今的貿易生態。經濟部統計預估十二月台灣外銷接單金額約降到二五五～二六五億美元，年減率預估四．一～六．一％，直接延伸的影響就是整體上市櫃公司一月～二月的營收肯定不好。由台灣的製造業採購經理人指數(PMI)也可以獲得佐證，台灣十二月製造業PMI由十一月的四八．〇(已掉入榮枯線五十以下)快速掉到四四．八，創下二〇一二年七月指數編撰以來的最快緊縮速度。

若從更細部的「未完成訂單-客戶存貨」來觀察，國內廠商營運的壓力正十分快速的增加當中；未完成訂單為考量產能與新接訂單下，尚未完成交貨的部分，以五十為臨界點，五十以上顯示未完成訂單量增加，反之亦然。

而客戶存貨指數同樣以五十為分界線，若低於五十則表示需求大於供給，下游廠商需要更多的商品，進而刺激增加訂單。當未完成訂單-客戶庫存大於〇時，即顯示訂單擴張且客戶缺貨，將帶動良好的訂單循環。

可惜的是，根據國發會的資料顯示，「未完成訂單-客戶庫存」早已在九月翻到零軸以下，十月負值開始快速擴大，最新的十二月數據已擴大至負十一，顯然，庫存累積的速度快速增加，而來自外部的新訂單又縮小，營收將下降，未來消化庫存的時間勢必延長，現階段營運概況十分險峻。

財報已利空出盡 台塑具市場指標

由於整體內外部基本面變數仍多，加上距離農曆年封關已近，在交易策略上以個股防禦性為重，兼顧產業能見度佳的族群，相對能吸引市場長線資金。例如前一段時間因國際油價重跌而修正，財報已利空出盡的台塑(1301)具市場指標，台塑為塑化原料中下游生產廠商，營運範疇包括從鹼氯至下游聚氯乙烯(PVC)垂直整合廠商，以上游乙、丙烯原料生產泛用樹酯聚丙烯(PP)、聚乙烯(PE)與其他特用化學產品等，生產基地位於台灣以及中國寧波，業外轉投資包括台塑化(6505)持股二八．六％、台塑美國持股二二．六％。產品結構PVC占二一％、PP占一六％、HDPE占九％、AE占九％、液鹼占八％。

主要銷售地區，中國占三七％、台灣占三五％。未來長線的主要亮點在美國的轉投資，有台塑美國德州三期擴建計畫的乙烯一三〇萬噸、LDPE四〇萬噸(台塑美國全資)、HDPE四〇萬噸(台塑全資)今年第三季投產。

另外PP二五萬噸(台塑美國全資)預計於二〇二〇年下半投產，同屬於德州三期的EG八十萬噸(南亞全資)計畫於二〇一九年底試車；雖然先前國際原油價格大跌，拖累美國HDPE價格下跌至九〇五美元／噸，現貨利差降至四〇〇美元／噸，不過由原料乙烯成本低，因此利潤仍高於亞洲與歐洲，未來美國PE仍是極具有成本競爭優勢。

展望二〇一九年，PVC的原料乙烯價格走跌將可使利差提升，燒鹼與多數特化產品新增產能有限，供給面仍是偏緊，目前雖然貿易戰未能有效緩解，缺少需求的推進，但以台塑集團一貫廠的競爭優勢，加上美國新廠陸續投產，法人預估二〇一九年EPS約七．〇五元，本益比不高，可望吸引壽險長線資金的關注。

▲圖片來源「理財周刊」提供▼ 。（圖／記者理財周刊攝）

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