理財周刊／新奶嘴大戰

文／洪寶山(理財周刊發行人)

新任六都市長走馬上任，開始要兌現選前承諾，對選民負責，而所有的根本基礎，就是財政，新人新氣象，然而真正左右政策能否落實的是預算，也就是中央統籌分配稅款。

六都成立後，台灣地方自治展開新頁，然至關重要的財劃法卻未立法修正。六都在組織人事和財政預算等層面都享有比其他縣市更多的權限與資源。以中央統籌分配稅款來說，六都獲得六五％，其餘十六縣市只分得三五％。

六都改制後增加財源有限，公共債務法的修正讓直轄市有較大的舉債空間，儘管如此，欠債還是要還，直轄市長還是必須節制舉債，並致力增加自籌財源，才不會債務越滾越大。

縣市長吸中央母奶其來有自，但一味擴張舉債空間要百姓埋單實非全民之福，因此，當下能提出為地方賺錢，讓老百姓富起來的，就是最受民眾歡迎的百里侯。根據統計，高雄市人均負債八．九萬元最高，除離島地區，嘉義市財政最佳，人均負債只有一一二元。從還債能力來看，去年年中財政部公布最新的「各級政府公共債務統計表」，台北市減債成績最佳，大減逾千億元，台南市也減債破百億元。

新官上任，立刻揹上莫大的負債，如何又償債、又做出民眾有感的政策？新任高雄市長韓國瑜立刻向行政院爭取中央統籌分配稅款，就是希望有錢好做事。除此之外，還是要積極自行開發財源，如他競選時所說，「人進來、貨出去、高雄發大財」。

這次因為六都市長大半翻盤，原計畫滋補地方的前瞻建設軌道建設，由於新市長政見不同，可能面臨修正或中止，巧妙的是，提出要暫緩原林佳龍時代大台中山手線的盧秀燕，要面對新交通部長林佳龍，將有諸多變數。

高雄也有類似現象，陳菊重要政見之一高雄環狀輕軌，輕軌一階水岸線已啟用一年，斥資五十八億的輕軌二階工程去年二月動工，韓國瑜表示將重新評估正在興建中的高雄輕軌二期。

朝野之間如何合作？中央與地方又該如何共同建設？行政院副院長陳其邁表示，地方建設不分藍綠，希望這是好的開端，中央協助地方發展建設，地方也能積極招商，一起創造就業、帶動經濟，而不是掉入舉債困境，才是人民所樂見。

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