「美國商業象徵」殞落　通用電氣掀華爾街多空論戰

▲通用電氣繼續引發華爾街多空論戰。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

通用電氣（GE）繼續引發華爾街多空論戰。

長期看跌通用電器的摩根大通分析師Steve Tusa近期對通用電器移除了「賣出」評價，而過去普遍看多通用電器的分析師William Blair的Nicholas Heymann則認為，投資人對通用電器的情緒正在轉變。

Gordon Haskett分析師John Inch周四（17）對通用電氣資本航空服務公司（GE Capital Aviation Services）的價值提出質疑，認為通用電氣股價再最糟糕的情況下有可能會跌至5美分。通用電氣周四股價收漲1.9%至9.14美元。

私募股權公司阿波羅管理（Apollo Global Management, APO）準備出價收購該資產時，通用電氣飛機租賃業務的帳面價值為400億美元。但Inch卻質疑它是否值這個價，因為Gecas的飛機艦隊較老舊，恐怕不符其他人期待。因此給予Gecas「遜於大盤」的評級。相較之下，Heymann則持相反意見，他認為Gecas的帳面價值超過400億美元，取應給予「優於大盤」的評價。

通用電氣新任執行長Larry Culp一直致力於替通用電氣資本部門減少1290億美元規模。本周稍早，該部門將其交易應付服務業務出售給日本公司MUFG Americas Holdings，目前該筆交易的細節尚未公布。

通用電氣將於1月31日公布財報，預計屆時投資人將對Culp 提出許多問題。隨著通用電氣逐步改革，包括GE Capital剝離資產、電力部門重整、醫療保健部門IPO等，投資人很難正確評估通用電氣完成轉型後持續獲利的能力。儘管如此，今年初以來通用電氣股價已上漲18%，並自52周前的低點上漲34%，顯然投資人對目前現況皆感到滿意。