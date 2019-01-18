境外OTT要有一定比例本國自製內容？　NCC：討論中

▲境外OTT要有一定比例本國自製內容？NCC主委詹婷怡：討論中。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林睿康台北報導

消基會調查12家OTT（網路影音服務）收費平台業者，發現有4家業者無取消、退費的說明規定，由於目前OTT無主管機關，呼籲政府應跨部會訂出主管機關與遊戲規則。國家通訊傳播委員會（NCC）主委詹婷怡今天（18日）表示，日前公佈的的「傳播政策綠皮書」，就有針對如何管理OTT蒐集外界意見，而境外OTT之後是否要求要有一定比例的本國自製內容，將會在可執行情況下推動本土內容產業發展。

消基會指出，現代人生活忙碌，消費者常透過OTT追劇，根據資策會產業情報研究所2017年對台灣網友「上網追劇行為」調查結果，24.7%網友平均花費1至2小時追劇、22.7%花費0.5至1小時，9.9%平均追劇2至3小時，5.3%屬重度使用者，每次花費3小時。

消基會表示，調查12家OTT業者，發現有4家業者無取消、退費的說明規定，業者明明可以精算紀錄消費者觀看時間，但為何在退費這部分不能按比例退費？

消基會認為，OTT透過網路向用戶提供影音服務，主管機關卻各自分屬經濟部或國家通訊傳播委員會（NCC），相關單位應該要跨部會訂出主管機關與遊戲規則，才能確保消費者權益。

對此，NCC主委詹婷怡表示，日前公佈的的「傳播政策綠皮書」，就有針對如何管理OTT蒐集外界意見，目前相關單位已經將各界意見進行研析、歸納，將明訂在白皮書中，而境外OTT之後是否要求要有一定比例的本國自製內容？NCC也正在進行討論，將會在可執行情況下推動本土內容產業發展。