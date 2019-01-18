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美中貿易戰延燒　陽明：「台商生產基地向南移動！」　訂10艘新船搶攻東南亞商機

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▲美中貿易戰牽動產業生產版圖位移，陽明海運預估今年亞洲區間航線貨載運量可望成長15%。（圖/取自免費圖庫commons.wikimedia.org）

▲美中貿易戰牽動產業生產版圖位移，陽明海運預估今年亞洲區間航線貨載運量可望成長15%。（圖／取自免費圖庫commons.wikimedia.org）

記者林淑慧／台北報導

美中貿易戰持續延燒，牽動台商生產基地大挪移。陽明海運董事長謝志堅表示，西進台商因大陸勞動及土地成本逐年上升，以及美中貿易戰的影響，更加速生產基地往東南亞地區遷移，今年亞洲區間航線貨載運量可望成長15%。

大陸商務部新聞發言人高峰昨日證實，大陸副總理劉鶴將於一月30日至31日訪美，與美國財政部長米努勤、貿易代表賴海哲舉行經貿磋商，市場解讀美中貿易戰可望露出曙光。

▲陽明海運董事長謝志堅表示，美中貿易戰加速台商將生產基地遷往東南亞國家。（圖／記者黃克翔攝）

▲陽明海運董事長謝志堅表示，美中貿易戰加速台商將生產基地遷往東南亞國家。（圖／記者黃克翔攝）

產業面臨美中貿易戰的影響，謝志堅分析表示，近半年來不少台商已從大陸轉移陣地至東南亞生產，或是將生產線移回台灣，以避免貿易戰加徵關稅、造成生產成本大增的風險。

「但其實在（美中）貿易戰之前，大陸產業外移就已經發生，貿易戰爆發後更加速這個趨勢。」謝志堅說，台商將生產基地遷往越南、印尼與泰國等地，陽明看準亞洲區間貨載運量成長態勢，去年中已向台船訂造10艘2,800箱（20呎櫃）貨櫃船，準備搶攻東南亞市場商機。

陽明海運表示，去年下訂的10艘2800箱（20呎櫃）貨櫃船，將在2020年第二季後陸續交船，規劃汰舊換新，用新船取代現有短租船舶；另外，為因應貿易戰下的供應鏈變化，也將著重東南亞國家網絡佈局，尋覓數個適當的轉口港，以支援轉運歐美之需求。

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關鍵字：美中貿易戰,陽明海運,謝志堅

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