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台積電釋利空股價hold住　法人：貿易戰有利非陸半導體廠

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▲▼台積電2018年第四季法說會,董事長劉德音。（圖／記者季相儒攝）

▲台積電董事長劉德音。（圖／記者季相儒攝）

記者周康玉／台北報導

台積電董事長劉德音昨（17）日法說會定調2019年是緩慢的一年（slow year），今（18）日股價最低217.5元，下跌3元，終場來到218.5元，跌幅0.91%。法人認為，台積電及相關供應鏈股價都面臨修正，但居市場領導位的龍頭廠仍可靜待時機低接。

在台積電法說前，已經有不少外資出具看空半導體產業的報告。本土法人也在法說會後，將半導體的利空定調是中美貿易戰作祟，但長期下來，對擁有自主技術的「非中國大陸」半導體商有利。

本土法人認為，由於中國大陸半導體是進口導向，因此美國如果加徵關稅，對大陸半導體直接影響有限。

本土法人指出，目前美國在半導體的政策角力目標已經十分明確，就是要封鎖大陸在晶片技術領域的突破，使大陸資安受制於人，阻止其走向高階的「中國製造2025」計畫。

本土法人表示，由於陸廠海思近年來突飛猛進，2012年僅是大陸的最大無晶圓半導體廠（Fabless），前（2017）年已經躍升為全球第7名，在大陸基金扶持下，IC設計及封測產業已經威脅台灣。

法人認為，半導體今年的投資受到記憶體價格下跌，以及中美貿易影響而下修，廠商庫存水位也會調降，連帶影響半導體供應鏈的業績跟著修正。但仍可留意受惠客戶的新機推出，以及業績優於同業的龍頭股。

法人指出，台積電製程領先全球，大陸晶圓廠至少落後兩個世代，要追趕上至少需3-5年，台灣在晶圓代工居絕對優勢。

中國大陸十大半導體製造商。（資料來源：CSIA）

▲▼中國大陸十大半導體製造商。（資料來源：法人）

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