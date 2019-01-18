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影／聯發科5G主力在終端晶片　已成功打入生態系

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記者周康玉／台北報導

聯發科今（18）日舉行5G技術媒體茶敘，分享聯發科在5G的發展現況。聯發科技通訊系統設計本部總經理黃合淇表示，聯發科在5G地位目前還算是「領先群」，將主力在終端晶片開發，也與NOKIA等領導廠商合作完成測試，將以「合縱連橫、自立自強」策略並進，成為生態系的重要腳色。

黃合淇表示，5G將在2020年商轉，目前聯發科已與NOKIA、NTT Docomo、中國移動等世界級主要廠商合作完成測試，成功打入生態系。

黃合淇表示，聯發科近五年來在5G突破，特別展現在曦力M70（Helio M70）數據機晶片，該晶片為Sub-6GHz頻段中功能最強大的晶片，位居第一波推出5G多模整合晶片之列，顯示聯發科在5G時代已成功躋身市場第一梯隊。

此外，Helio M70不僅支援5G NR（New Radio），同時具備5Gbps 傳輸速率，皆符合3GPP最新標準規範，也將成為5G智慧手機市場的新生力軍。 

5G通訊關鍵技術一覽，圖點開放大。（資料來源：各家市調機構）

▲▼聯發科5G。（資料來源：各家市調機構）

黃合淇亦針對3GPP組織做解說，3GPP成立於1988年12月，是一個討論國際通信協定標準的組織，過去致力於2G GSM及3G WCDMA的演化，成員是6大地區的電信標準協會，未來也會成為決定5G標準的重要關鍵。

3GPP的成立宗旨是制定共同標準、促進產業鏈成熟，但實際狀況是百家爭鳴、各家業者有自己的技術立場，為了爭取自身最大利益建立技術門檻。

黃合淇表示，未來5G時代無法單打獨鬥就可獨大，必須打入生態系，聯發科目前是縱連橫、自立自強兩項策略同步因應，合縱連橫只是一個手段，但自身建立深厚的技術底子，搭配靈活策略才可生存。

聯發科分享5G技術，聯發科技通訊系統設計本部總經理黃合淇 。（圖／記者周康玉攝）

▲▼聯發科5G技術分享 。（圖／記者周康玉攝）
 

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關鍵字：聯發科,5G,晶片,蔡力行,高通

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