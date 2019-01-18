大同外資維家不賣股訴願求償　王光祥聲明持股再加碼

▲大同最大股東三圓建設董事長王光祥。（圖／記者屠惠剛攝）

記者姚惠茹／台北報導

金管會昨天（17日）裁罰認定大陸「龍峰國際」透過維家置業等5個外資帳戶買入大同股票，裁罰並限期賣出，維家負責人WEI CHANGYUAN今天（18日）委託律師傅文民指出，不會出脫大同股票，並將對裁決提訴願救濟，同時王光祥也聲明持股還會再加碼。

維家負責人WEI CHANGYUAN今天委託律師傅文民指出，維家及他本人與龍峰無關，他是香港永久居民、也是大同合法股東，不會出脫大同股票，對金管會違法裁決會提訴願救濟。

三圓建設董事長王光祥也以大同公司最大股東身分，發表聲明強調「本人為改革大同公司治理，提昇經營績效，召集股東會改選董事的過程，一定會符合相關法令規定，本人重申，維護股東權益的信念不會改變，而且一定會繼續增加持股，希望國內外股東全力支持。」

根據金管會調查，龍峰國際透過維家置業等5個FINI帳戶買入大同股票達18.01%，裁罰龍峰國際及負責人共402萬元，並要求半年內出清，維家置業負責人WEI先生認為金管會裁決明顯偏頗違法，已損害維家權益，會提訴願救濟，並對金管會、相關承辦人員聲請賠償。

WEI表示，他是英屬維京群島Danielson Creation公司的負責人，去年12月14日向香港人士林美欣購買維家置業100%股權，進而持有大同股票，相關的轉讓合約、資金來源、匯款水單、收迄證明、香港公司登記文件全都提供金管會，證明現在的維家與龍峰毫無關係。

WEI表示，他是香港永久居民，以香港的資金買下維家置業，他不清楚原來的維家股東與龍峰有何關係，但相關的文件可以清楚證明他不是中國人，買維家的股款也不是中國資金，是完全合法的外資，金管會視若無睹，明顯偏頗裁決違法，他將訴願到底。

律師傅文民強調，金管會的違法裁罰對象是龍峰國際，和維家及WEI先生無關；WEI先生是大同的合法股東，沒有限期賣出的問題，不會出脫大同股票，也將依法行使股東權利。

WEI指出，台灣推動資本市場國際化，金管會卻選擇性執法，開倒車百般阻撓合法外資投資台灣，如果金管會違法處分造成維家及他本人權益受損，將依法對金管會、相關承辦官員求償及聲請國家賠償。