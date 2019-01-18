金融圈女力當道　央行臉書發文自豪女主管比重近7成



▲央行今日引用「無畏女孩」（fearless girl）圖片發文自豪自家女主管比例攀升。（圖／翻攝自中央銀行臉書粉絲專頁）

記者劉姵呈／台北報導

過去總給人嚴肅、高冷的形象的中央銀行近期開始嘗試轉型，加強與外界溝通，今年1月成立官方臉書粉絲團。而國際金融圈女力當道，截至去年6月，國際間已有13家央行總裁由女性擔任。中央銀行今（18）日也在臉書發文表示，對於這波「女力風潮」，央行自己也不遑多讓，央行的女性主管比重近年顯著提升，薦任科長更直逼7成。

央行今日在臉書粉絲團發文談國際金融圈女力當道的議題，內文指出，截至2018年6月，國際間已有13家央行由女性擔任（含暫代）總裁，全球央行貨幣政策決策組織的女性成員比重則從2002年的平均11%，上升至2016年的16%，且世界銀行、OECD及IMF等三大國際組織，也在去年相繼由女性擔任首席經濟學家，突顯國際金融圈女力當道。

央行指出，央行理事會的女性成員比重為13%，與國際間央行的平均水準相去不遠，根據央行官網的性別主流化專區資料，央行資深職員男性約佔6成，使得簡任主管有男性多於女性的現象，但女性簡任主管比重近年來已大幅提升至42%，至於薦任科長，女性比重更高達67%；總體而言，隨著年輕職員女性漸增，女性主管比率已高於男性。

而目前央行的687位職員中，女性所占比重約為57%，較2008年的51%高出不少，可見女性在央行已扮演舉足輕重的角色。

央行甚至還引述國際貨幣基金（IMF）執行長拉加德（Christine Lagarde）的話，如果當初是「雷曼姊妹（Lehman Sisters）」而不是「雷曼兄弟（LehmanBrothers）」，那麼今日世界的面貌肯定大大不同；意即擴大金融領域的女性領導權，或許可以減少集體迷思，而2008年全球金融危機可能也就不會發生。