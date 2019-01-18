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匯兌風暴席捲　信評：2019年壽險業還擋得住

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▲▼中華信評。（圖／記者吳靜君攝）

▲中華信評發布報告顯示，即使今年匯兌以及經濟趨緩對保險業來說是嚴峻挑戰，但壽險信用還擋得住，產險更是強健足以抵禦。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

去年12月五大壽險業單月虧損超過150億元，引起市場譁然，過去的獲利王神話也逐步失靈。中華信評今(18)日公布的「資本緩衝應能吸收2019年的營運風險並維持信用狀況穩定」報告，並表示2019 年，國內經濟成長減緩與資本市場的波動，可能會對壽險與產險業的信用結構狀況帶來壓力。

但中華信評認為，允當的資本緩衝，加上壽險業者主動的風險管理作為以及產險業強健的核保能力，將有助其面對未來的挑戰。由於匯兌的損失以及避險成本高昂，使得壽險龍頭不得不出面向金管會請求，可以死利差互抵後的準備金3,000億元抵外匯上的損失，但遭到主管機關拒絕。

中華信評表示，儘管台灣保險業者仍然面臨許多新舊問題的挑戰，對台灣壽險業與產險業（2019）年的展望看法仍為穩定。中華信評認為，各保險業者的信用結構應不致於會在未來12個月期間出現明顯的變化，尤其是如果壽險業者能夠對其投資部位與外匯風險維持良好控管的情況下。

實際上，亞太區保險業者也面臨嚴峻的挑戰，國內與亞太地區的經濟成長率表現已經開始放緩，國內保險業者信用狀況確實面臨挑戰。亞太地區經濟放緩、匯兌的風險，以及國內外利率政策的不確定性，可能都會拖累台灣保險業者投資報酬率與財務盈虧表現。

中華信評分析師王珮齡表示，面對日益升高的資本市場波動性與持續偏高的外匯避險成本，壽險業者在維持獲利能力確實面臨挑戰。不過，穩定的業務動能、市占率與行銷管道、以及低度允當但穩定的資本水準等情況，應可使各保險業者持續受惠。

至於產險業方面，中華信評分析師謝雅媖表示，儘管營運環境艱困，不過台灣產險業者的信用結構強健，應該禁得起營運績效出現些許轉弱情況的考驗。在評估後，產險公司都擁有強健的資本緩衝空間和已有良好保障安排的巨災風險,且歷來都有令人滿意的核保績效表現。總體而言，台灣的壽險與產險業者面臨全球總體經濟與資本市場波動的風險。在面對台灣與海外市場營運狀況與利率環境的不可預期性漸增的情況下，各保險業者的表現好壞可能還要一段時間才能顯現。

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關鍵字：保險業,匯損,獲利,死利差互抵準備金

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