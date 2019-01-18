影／華為會學高通會收5G權利金？聯發科：目前無法判斷

記者周康玉／台北報導

市場關心，近期遭美國政府圍堵的華為傳出握有五成以上的5G通訊專利，是否有可能對供應商收取高額權利金，成為下一個高通？聯發科今（18）日指出，目前全世界只有高通在收權利金，對於華為未來是否會學高通，目前無法判斷。

近期華為成為中美貿易摩擦之間的焦點，市場認為，美國為了防堵華為在5G技術上的領先，不僅禁用其電信設備，還盤點其他相關盟國是否有和華為技術合作，試圖圍堵華為，中美貿易戰儼然成為5G大戰。

此外華為董事長梁華去年底也表示，華為目前的5G技術成熟度至少比業內其他公司提前12至18個月，也有統計機構揭露5G專利數量，甚至以5G新核心網為範疇，累計華為聲明專利占比77%。

市場憂心，華為是否會在5G時代收取高額權利金，成為下一個高通，打壓下游晶片供應商。對於敏感話題，聯發科沒有直接回答，然而聯發科資深部門經理傅宜康表示，專利申請到核准至少要3-4年，如果在5G都還未商轉的時間點上提出的數據都是不準確的。

傅宜康表示，目前全世界只有高通在收權利金，對於華為未來是否會學高通，現下局面混沌未明，無法判斷。

傅宜康表示，高通因為把頂尖晶片和一般晶片綁在一起，收費相對不合理，金額是其他業者的好幾倍。舉例來說，諾基亞即將公開的一個專利裝置，未來針對單一裝置收取3歐元，是市場可以接受的。

聯發科5G屬「領先群」

台積電董事長劉德音昨（17）日法說會定調2019年是緩慢的一年（slow year），但5G會是下一波成長推力。

聯發科技通訊系統設計本部總經理黃合淇表示，公司積極參與5G，在5G時代的提案數量比較4G時代成長四倍，且有效提案比例達43%，預期5G在2020年商轉時，智慧手機仍是屬於銷售量較大的應用，聯發科可望在此波抓處先機。

黃合淇表示，聯發科目前在5G這塊還是「領先群」，產品線還算齊全，研發團隊，目前已經投入千人團隊。

▼聯發科5G技術分享，聯發科技通訊系統設計本部總經理黃合淇 。（圖／記者周康玉攝）