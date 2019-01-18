美中貿易戰談判本月底登場　散裝航運業：農曆年前市場需求降溫

▲面臨美中貿易戰的不確定因素，慧洋海運表示，去年至今供需雙方仍有其應對措施，包括從第三方轉運、提前拉貨等因應做法。（圖／慧洋提供）

記者林淑慧／台北報導

大陸副總理劉鶴將於本月底訪美，與美方舉行經貿磋商，外界解讀中美貿易戰可望露出曙光。國內散裝航運龍頭慧洋海運表示，供需雙方面對加徵關稅，自去年下半年起以提前拉貨因應，因庫存仍須去化，目前市場需求已有降溫跡象，預估至農曆年後均將處於觀望態勢。

依據高峰發佈之中美貿易數據，中美貨物貿易額在2018年超過6300億美元，兩國雙向投資累計超過2400億美元，中美經易合作已形成「你中有我，我中有你」的利益交融格局。

面臨美中貿易戰的不確定因素，慧洋海運表示，去年至今供需雙方仍有其應對措施，包括從第三方轉運、提前拉貨等因應做法，而去年12月初川習會後貿易戰暫緩90天，大陸開始積極採購以彌補過去供給不足的情況，2018全年指數與運價仍維持在一定水準。

展望後市，慧洋海運維持穩健樂觀看法，期望運價指數能夠延續2018年的成長動能穩定上升，今年全年預計交付兩艘Supramax及兩艘Handy新船，並有57艘船進行換約，預期換約漲幅可達約15%，均有助於挹注慧洋今年的營運動能。