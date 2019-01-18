　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

月薪30K！做行政助理上班耍廢「年終6個月」　他想離職...網1張圖狂勸

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼辦公室,撐頭,看電腦,上班族,無聊。（圖／記者彭懷玉拍攝）

▲上班無聊到得上網打發時間，大學畢業3年的行政助理感到徬徨！（示意圖／記者彭懷玉拍攝）

網搜小組／綜合報導

農曆新年將近，不少上班族會趁此時觀望「年後轉職潮」，最近就有網友心中抱持疑惑，不知是否該換工作了？他目前擔任行政助理，月薪約3萬元，年終獎金6個月，換算下來年薪約54萬元，工作環境不錯，與同事、老闆相處順利，但上班輕鬆到有些無聊，只好上網耍廢打發時間，久而久之對未來滿是迷惘！

網友16日在PTT發文，表示大學畢業過了3年，現職是在研究室當行政助理，已經待了快滿2年。這份工作有幾樣很不錯之處，如公司離家很近約2公里內，工作很輕鬆、老闆也不錯、同事相處和諧，上班時間彈性免打卡、準時上下班，請假很好請也不會扣薪水，午休時間長，老闆常常請吃大餐。

待遇部分，每月薪水大約26、27k，加上獎金約可超過3萬元，另外有年終6個月，他說這樣的薪水蠻夠用的，「因為我住家裡蠻省的，也沒有學貸跟孝親費。」

「覺得自己這樣很廢」，他話鋒一轉，表示最近開始對未來感到迷惘，因為上班幾乎都在上網耍廢混時間，這份工作也沒什麼前途，畢竟還年輕擔心在安逸中失去競爭力，再加上老闆感覺快退休了，不知道這工作能做多久，「但是也不知道自己可以幹嘛」。

辦公室,上班族（示意圖／ETtoday資料照）

▲多數網友認為這份工作很不錯了，建議真想轉職可趁機培養其他專長。（示意圖／ETtoday資料照）

沒想到文章貼上網，這樣的環境和待遇羨煞不少網友，「羨慕！我想要這樣對工作」、「你可以介紹給我」、「不想做就讓我來吧，真的超羨慕的」、「研究室年終六個月？這也太好了吧」、「好羨慕，我出社會到現在都只有白痴主管+爛同事」、「年終6個月超羨慕！一般的行政助理根本不可能。」

也有不少網友給了實用建議，認為可妥善利用這段時間，替未來轉職做好準備，「很棒耶，你可以邊學其它技能、語言或者其他專業」、「適合準備考試，不適合長久」、「行政助理講難聽點取代性很高」、「可以在下班時間培養興趣或專長，專精到可以從事相關工作的程度，之後再轉換跑道。」

此外，有網友將他全年薪資約54萬元輸入到行政院主計總處設計的「薪情平台」，結果顯示，PO文者與全體受雇員工比較，總薪資介於第5及第6十分位數區間內，有10%的受雇員工總薪資落在相同區間，另外有50%的受雇員工總薪資低於此區間，可見這行政助理的職務，「薪情」放在全台灣一點也不差。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」！

▼以年薪54萬元來看，已優於50%的全體受雇員工。（圖／翻攝薪情平台）

月薪30K！做行政助理上班狂耍廢「年終6個月」（圖／翻攝薪情平台）

ET快訊
結婚3個月分房睡！白家綺挺肚哭臉：在家也不太和我說話
30K行政助理耍廢「年終6個月」　他想離職...網1張圖狂勸
交大碩士履歷投5個月沒人要！網曝「學歷附加價值」

關鍵字：行政助理,PTT,鄉民

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

國3苗栗凌晨重大車禍！3車追撞「殘骸噴對道」1死2傷

養狗10年對比照！他手一伸全空了「緊握1小罐毛髮」：還在我身邊對吧？

旅遊完被甩！女友到處嗆噁渣男　男友淚吐「生命剩半年」真相：我很愛你

影／才華阿公隨手畫！僅30秒「神龍」躍出畫板　1.8萬人跪讚：收下我膝蓋

自拍神器甩入麻辣鍋！網美拚了…秒伸手狂撈　一出來「整隻變豬腳」崩潰

阿嬤藏「歐密馬塊狀物」！網一看暴動　曝真面目：一斤10萬元

壓力大！他下班坐車上放空...意外揪「門板凹洞兇手」　網反勸：久了就習慣

快訊／柯P推「館長選立委」！合體直播衝破5萬人　大聊2020網嗨爆

「全聯」全台951家分店！鄉土連鎖拚不過　網驚：快一統江湖

傳吳茂昆施壓中研院聘用兒子　中研院「3沒有」回應

出來就乎死！400人夜圍南檢　警築人牆戒備密道送走3虐嬰嫌

拿盤子學老爸開車沒料到是惡整　兒子下秒「滿臉墨水」全家笑翻

「36H李毓芬」認了影片是她！　 替前夫還債「做了件傻事」

林依晨一套路張彬彬就掉坑　「假摔真公主抱」甜到笑出來

蔡昌憲唇語猜出「我要當爸了」爆哭！　 空姐老婆報喜：一次就中

火箭少女「開全麥」！　孟美岐hold場、楊超越又悲劇了

84歲失智母到幼稚園接小孩 記憶錯亂忘女兒「畢業30年」

脫了！李沛旭大露「國際級美背」　蔡淑臻一旁當POSE指導XDD

衝上台搶吉他嗆：不給志賢面子　官員醉後耍官威觀光局記兩過

尾牙拚了！台積電員工剃張董頭　網友讚超強馬屁：這年終不得了

傳吳茂昆施壓中研院聘用兒子　中研院「3沒有」回應

洗衣機愛吃襪子！「6雙不同款式」全剩一隻腳...網曝「2招神解決」

1歲8月兒餐廳尖叫被罰站　鄰桌客酸「外面那麼冷」老媽氣炸

桃機手提關卡「只針對疫區旅客」　陳吉仲實測：增加7至15min

台男把不到櫻花妹！台女揭3點原因「愛暴打妻兒」超殘酷　慘輸日韓歐巴

過年出國注意！觀光局公布「38家問題旅行社」名單...竟然有它

盼增校務會議代表席次 「抗議大學蠻幹」學生籲修大學法落實自治

月薪30K！做行政助理上班耍廢「年終6個月」　他想離職...網1張圖狂勸

10年前後！人妻畫「崩壞肚皮」鼻酸　母親們秒懂「3改變」嘆：太寫實了

高鐵、開車樣樣try！林佳龍曝「台中通勤族」心境：別覺得奇怪

柯文哲考慮組黨　胡幼偉：他和身邊的人「都會完蛋」

沒去婚禮「大方包3600」被嫌少退回！　澎恰恰回應怒了

與姊通話中...手機摔在地　以國女交換生墨爾本街頭遇害

「滑球怪物」歐塔維諾進洋基牛棚　續穿0號將成隊史第一人

解婕翎可以好好愛了嗎！KID、熊熊RUN新聞一起好好愛寵物

鳴影品／第一次拍網劇，拍到被金馬影帝欣賞

高調放閃這樣穿！4種泫雅與E'Dawn的「教科書級情侶穿搭」

大立光給力領軍電子股　台股收漲46點收9836點守穩季線

閻大富／龍魂再起！中職味全龍復活有望嗎？

傳吳茂昆施壓中研院聘用兒子　中研院「3沒有」回應

生活熱門新聞

60kg巨蟒斷三截　台鐵司機下..

她被甩怒嗆渣男！男友吐真相：剩..

剝玉米驚見灰白色膿包　內行人大..

她深夜下班沒半通阿嬤未接來電！..

嘉義到澎湖1H！百麗新船3月起..

機車踏板出現陌生黑背包　他上班..

「全聯」全台951家分店！網驚..

公園聊「平方差」好崩潰　神人解..

行政助理上班狂耍廢　年終6個月

冷空氣升級冷氣團！北部低溫探1..

刮刮樂百萬得主現身！她示範又刮..

才華阿公隨手畫！30秒「神龍」..

11年前輸血救命！恩人竟是「現..

交大碩求職5個月！苦嘆：高學歷..

更多熱門

相關新聞

台男把不到櫻花妹！網揭3原因：打妻兒

常說與日本、韓國人相比，台灣男人比較溫柔，但有一名網友發問「為什麼櫻花妹不欣賞台男啊？」在PTT一問立刻引來瘋狂討論，一共整理出台男3大缺點，其中網友討論最高的「家暴」，別說日本妹，連許多台灣女生都不了。

交大碩求職5個月！苦嘆：高學歷沒用

20年烘衣機端出「整塊芝麻蛋糕」

小孩躺地鬧吵買玩具！4寶家長神招秒制服

網購2隻皮卡丘超黑！網笑：10萬伏特電到自己

讀者迴響

發燒話題

王令麟 肉圓惡爸 習近平 地震 范筱梵 林佳龍 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 王傳一

熱門新聞

60kg巨蟒斷三截　台鐵司機下車傻住

她被甩怒嗆渣男！男友吐真相：剩半年壽命

Tony帶兒去美國　隋棠不捨送機

母逼「三太子割肉還親」！桃園童拿刀自割　

快訊／女童遭桌夾亡　母崩潰：她沒死

吃到倒吊子檳榔倒地　翁送醫不治

屬「豬」或姓「朱」有好康

賀一航兒被砍12刀！第一次看爸哭

STUDIO A i8手機不用一萬

剝玉米驚見灰白色膿包　內行人大讚

館長合照正妹女警！手臂和頭圍一樣粗

即／國3凌晨重大車禍！3車追撞全線封閉

王嘉爾鞠躬10次道歉！親認毀約內幕

理科太太被老蕭狂撩電暈！全程露少女甜笑

養狗10年！他手裡全空了：剩1撮毛

更多

最夯影音

更多

出來就乎死！400人夜圍南檢　警築人牆戒備密道送走3虐嬰嫌

拿盤子學老爸開車沒料到是惡整　兒子下秒「滿臉墨水」全家笑翻

「36H李毓芬」認了影片是她！　 替前夫還債「做了件傻事」

林依晨一套路張彬彬就掉坑　「假摔真公主抱」甜到笑出來

蔡昌憲唇語猜出「我要當爸了」爆哭！　 空姐老婆報喜：一次就中

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面