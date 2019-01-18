月薪30K！做行政助理上班耍廢「年終6個月」　他想離職...網1張圖狂勸

▲上班無聊到得上網打發時間，大學畢業3年的行政助理感到徬徨！（示意圖／記者彭懷玉拍攝）

網搜小組／綜合報導

農曆新年將近，不少上班族會趁此時觀望「年後轉職潮」，最近就有網友心中抱持疑惑，不知是否該換工作了？他目前擔任行政助理，月薪約3萬元，年終獎金6個月，換算下來年薪約54萬元，工作環境不錯，與同事、老闆相處順利，但上班輕鬆到有些無聊，只好上網耍廢打發時間，久而久之對未來滿是迷惘！

網友16日在PTT發文，表示大學畢業過了3年，現職是在研究室當行政助理，已經待了快滿2年。這份工作有幾樣很不錯之處，如公司離家很近約2公里內，工作很輕鬆、老闆也不錯、同事相處和諧，上班時間彈性免打卡、準時上下班，請假很好請也不會扣薪水，午休時間長，老闆常常請吃大餐。

待遇部分，每月薪水大約26、27k，加上獎金約可超過3萬元，另外有年終6個月，他說這樣的薪水蠻夠用的，「因為我住家裡蠻省的，也沒有學貸跟孝親費。」

「覺得自己這樣很廢」，他話鋒一轉，表示最近開始對未來感到迷惘，因為上班幾乎都在上網耍廢混時間，這份工作也沒什麼前途，畢竟還年輕擔心在安逸中失去競爭力，再加上老闆感覺快退休了，不知道這工作能做多久，「但是也不知道自己可以幹嘛」。

▲多數網友認為這份工作很不錯了，建議真想轉職可趁機培養其他專長。（示意圖／ETtoday資料照）

沒想到文章貼上網，這樣的環境和待遇羨煞不少網友，「羨慕！我想要這樣對工作」、「你可以介紹給我」、「不想做就讓我來吧，真的超羨慕的」、「研究室年終六個月？這也太好了吧」、「好羨慕，我出社會到現在都只有白痴主管+爛同事」、「年終6個月超羨慕！一般的行政助理根本不可能。」

也有不少網友給了實用建議，認為可妥善利用這段時間，替未來轉職做好準備，「很棒耶，你可以邊學其它技能、語言或者其他專業」、「適合準備考試，不適合長久」、「行政助理講難聽點取代性很高」、「可以在下班時間培養興趣或專長，專精到可以從事相關工作的程度，之後再轉換跑道。」

此外，有網友將他全年薪資約54萬元輸入到行政院主計總處設計的「薪情平台」，結果顯示，PO文者與全體受雇員工比較，總薪資介於第5及第6十分位數區間內，有10%的受雇員工總薪資落在相同區間，另外有50%的受雇員工總薪資低於此區間，可見這行政助理的職務，「薪情」放在全台灣一點也不差。

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▼以年薪54萬元來看，已優於50%的全體受雇員工。（圖／翻攝薪情平台）