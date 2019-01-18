想動范巽綠致教長夢落空？陳良基：沒說過要換掉誰

▲科技部部長陳良基。（圖／記者林敬旻攝）

財經中心／綜合報導

今年1月前行政院長賴清德率內閣總辭，新任閣揆蘇貞昌上任後，內閣進行部分人事異動，科技部長陳良基原先傳出將改接任教育部長，但最後仍留任科技部長一職。外界揣測，是因為他想要動教育部次長范巽綠才導致無法掌管教育部。對此，陳良基今（18）天在廣播節目上回應，並沒有說過要換掉誰。

今（18）日科技部長陳良基上台北之音節目《周玉蔻嗆新聞》，對於原本傳出將轉接教育部長，卻在最後一刻留任科技部長，周玉蔻提問，外界揣測，是因為他想要動教育部次長范巽綠，要求的權力太大而被逼退？陳良基則回應，在蘇貞昌院長徵詢時，人事權直接交付給他，在徵詢次長的過程，他並沒有說要換掉誰。

▲范巽綠。（圖／記者湯興漢攝）

近日新上任的台大校長管中閔因為過去曾匿名替媒體撰稿獲取稿費，有兼差疑慮而遭彈劾，周玉蔻向陳良基問到，學者可以這樣兼差賺錢？陳良基表示，應「遵法行事」，向他入閣後，其他的錢都不領，因為納稅人已經聘你擔任公職。

▲管中閔。（圖／記者徐斌慎攝）

陳良基也談到這次民進黨九合一敗選，他認為是因為民進黨花太多時間在處理舊的問題，世界變化非常快，應該要將重心放在如何往前，將新的東西帶進台灣，讓年輕人有更多機會，「這方面政府做得還不夠」。