五六七八年級生尾牙最愛藝人大公開　五月天「十連霸」奪下團體寶座

▲調查顯示，上班族最期待在尾牙上看到的藝人表演是五月天，一舉成為跨世代的團體偶像。（圖／相信音樂提供）

記者紀佳妘／台北報導

又到了歲末年終之際，不少企業都會舉辦尾牙，犒賞員工一整年的辛苦，根據調查顯示，各世代上班族在尾牙中最想看到的男、女藝人演出中，田馥甄拔得頭籌，成為七、八年級生最期待的偶像，而五月天更是蟬連10年冠軍，更是跨世代上班族心目中的團體。

根據1111人力銀行最新調查顯示，不同世代上班族也有各自偏愛的尾牙演出藝人，五年級生最想看到男女藝人分別是即將隱退歌壇的費玉清及已經封麥淡出演藝圈的江蕙；六年級生最期待天王劉德華及天后蔡依林。

至於七年級生上班族則酷愛蕭敬騰、八年級生最著迷林俊傑，而田馥甄以獨特嗓音及空靈氣質，同時擄獲七、八年級生的心；而天團五月天挾其超人氣，今年第十年蟬連上班族尾牙期待的指名團體，成為跨世代上班族心目中，歷久不衰的尾牙超大咖。

▲各年級上班族尾牙最愛藝人出爐，五月天成為跨世代心目中的團體偶像。（圖／1111人力銀行提供）

1111人力銀行副總經理何啟聖表示，尾牙可以氣派也可以溫馨，端看員工人數和花費預算，有些老闆甚至視尾牙為企業大型活動，分享經營成果，也藉此展現獲利實力，因此砸重金邀大咖不手軟，又讓能員工開心同樂，成為諸多企業集團偏愛的尾牙節目形式之一。

值得一提的是，多數企業都偏愛熱呼呼的尾牙場子，不僅展現老闆親和一面，也能適時展現員工向心力。調查結果顯示，尾牙入場前的暖場遊戲，以「迷你KTV歡唱亭」、「扭蛋機」、「主題道具拍貼」、「彈珠台」及「抓娃娃機」等都很受上班族歡迎。