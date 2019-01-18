南港輪胎世界明珠開發案都審過關　銷售規模上看800億元

▲世界明珠開發案前身為南港輪胎舊廠區，總樓地板面積達7萬坪，被視為台北市指標性的超級大案。（圖／南港輪胎提供）

記者林淑慧／台北報導

南港輪胎的世界明珠開發案，再有重大進展。南港輪胎發佈重大訊息公告表示，

其舊廠開發案經台北市政府都市設計審議委員會審議後，原則修正後通過；法人預估，世界明珠被視為今年房市最大亮點，銷售規模上看800億元，可望挑戰史上總銷金額最高紀錄。

世界明珠開發案前身為南港輪胎舊廠區，總樓地板面積達7萬坪，規劃開發內容包括辦公大樓、住宅及商場等，被視為北市指標性的超級大案。南港名譽董事長林學圃曾對外表示，世界明珠案的基地具有稀有性、特殊性與未來性等三大特性，是老天送給南港輪胎的禮物，未來開發價值可觀。

▲世界明珠開發案規劃為兩棟辦公大樓佔42％、五棟住宅大樓佔50％，商場占比為8％。（圖／南港輪胎提供）

為提升區域環境價值，台北市政府規劃東區門戶計劃多年，南港輪胎旗下子公司南榮開發建築，去年底也宣佈與微風集團旗下的長橋投資，簽訂長達20年租約，將引進微風廣場進駐，經營直營品牌、超市、牛排館、鐵板燒等商場，使用面積約2500坪，引發市場利多聯想。

依據規劃，世界明珠開發案原規劃辦公大樓45％、飯店18％、住宅30％，以及商場7％，但經北市府通盤檢討後，通過放寬住宅面積，全案後經變更設計，新開發計畫為兩棟辦公大樓佔42％、五棟住宅大樓佔50％，商場占比為8％。