別擔心美股走勢　歷史顯示股市總在總統任期的第3年上漲

▲歷史經驗顯示，美國總統任期的第3年通常是美股最強勢的一年。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

美國目前瀰漫著濃濃的政治不確定。美國政府陷入史上最長關門紀錄、美中貿易談判沒有進展，加上2020年美國總統大選愈來愈近，民主黨布局正在擴大。但即便如此，仍有分析師樂觀看待，因為歷史經驗顯示，美國總統任期的第3年通常是美股最強勢的一年。

CNBC報導，美國券商LPL Financial資深市場策略師Ryan Detrick表示，華府這些未知因素不太可能動搖華爾街，實事上，歷史經驗顯示，這種時候股市反而表現得更好。以往在總統任期的第3年，股市通常會從低點反彈。自1950年以來，標普500指數在每一次期中選舉的12個月後都收高。平均而言，標普500指數12個月平均漲幅達32%。

Detrick表示，美國政府停擺的12個月後通常股市也會上漲。2013年10月關門結束後的一年，標普500指數增長近9%。上次創下21天停轉紀錄是在1996年1月，12個月後的漲幅達21%。「市場確實有大步前進。有時信心略有下滑，有時GDP增長有點下降，但接下來的幾個季度通常市場還是會以前瞻的方式前進。」

歷史數據顯示，在美國總統大選前一年的1越野是一個看漲信號。Detrick指出，若漲勢能繼續下去，今年接下來的時間就會逐漸好轉。「從歷史上來看，年初若有好的表現，通常該年便會看漲。只要沒有經濟衰退，市場信心回升會帶來可觀的收益率曲線。我們認為今年股票表現會比債券好，甚至有雙位數回報率。」