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罰中天選舉新聞20萬遭批言論劊子手　NCC：行政程序完備

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NCC示意圖（圖／本報資料照）

▲罰中天選舉新聞20萬遭批言論劊子手，NCC：行政程序完備。（圖／資料照）

記者林睿康／台北報導

國家通訊傳播委員會（NCC）週三就中天新聞台報導「陳其邁回防大旗美、邱議瑩大家麥離開打悲情牌」，以中天新聞在第一時間未善盡事實查證責任，處罰新台幣20萬元。由於遭外界指控「NCC是言論劊子手」，NCC今天（18日）表示，該報導是接獲民眾申訴後，依法函請業者提出意見陳述，並依規定請業者召開內部倫理委員會議提出書面報告後，循例召開由外部委員組成的「廣播電視節目廣告諮詢會議」就所涉爭議點進行討論，多數諮詢委員建議予以核處，然後依行政程序提到委員會議審議，行政程序完備

NCC說明，衛星廣播電視法在民國105年修正後納入事實查證原則的規定，根據衛廣法第27條第3項第4款：「衛廣事業不得有製播新聞違反事實查證原則致損害公共利益之情形，違反者，處以罰鍰20萬元至200萬元罰鍰，並得令其停止播送或採取必要之更正措施。」

NCC指出，電視節目內容是否損及公共利益或妨害公共秩序？為避免「擅斷」，因此遴聘專家學者、公民團體代表及內容製播實務工作者等外部委員組成諮詢會議，依其專業知識和社會通念，以合議制方式協助專業認定做成建議後，再提委員會議討論，NCC委員會就諮詢會議建議、相關事實與陳述及法定職掌等因素綜合判斷做成決議。

因此，針對中天新聞台這則新聞，NCC經接獲申訴反映內容不實後，將節目帶、業者意見陳述及其倫理委員會會議紀錄一併提諮詢會議討論，經多數諮詢委員認為有刻意曲解事實引導理解事實的特定角度，因此建議NCC予以核處。而NCC委員會議審議，也認同該報導未在第一時間事實查證、混淆訊息，損及閱聽眾視聽權益及媒體公正與公信力，以致損害公共利益，因此決議裁處新台幣20萬元。

NCC強調，新聞自由為現代民主社會的重要指標，新聞媒體負有監督政府及維護公眾利益的第四權，然而言論自由固然為憲法所保障的權利，但也需要兼顧對社會善良風俗、國家利益、個人名譽、隱私及公共利益的保護。大法官釋字第509號已有明釋：「電視頻道事業製播新聞時當應遵守衛星廣播電視法相關法令規範，在法律許可範圍內從事與公共利益有關之用途，並為播送內容負責，避免因故意或過失導致違法逾越情事發生。」

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關鍵字：NCC,中天新聞,陳其邁,邱議瑩,媒體產業

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