供應持續短缺　鈀金賈格首度衝破1400美元

▲鈀金周四首度升破1400美元大關。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

隨著汽車減排廢氣轉換器金屬持續供過於求，鈀金周四（17）首度升破1400美元大關。而由於美國就業數據優於預期，美元升值，金價小幅走低。

鈀金現貨週四上漲2.3%，報每英兩1390美元，盤中一度觸及1,434.50美元的紀錄高點，本月迄今累計上漲逾10%。

匯豐（HSBC）首席貴金屬分析師James Steel表示，鈀金正受到生產、消費缺口帶動。全球最大汽車市場中國大陸推出支撐需求的政策，也提升鈀金的吸引力。

鈀金價格自去年８月中旬觸及低點，至今一路飆漲逾70%，並於去年年底首次超越金價。

BMO基礎和貴金屬衍生品交易主管Tai Wong說：「我們看到穩定的購買量，卻沒有供給，也沒有人願意出售，因為大家都不知道這波漲勢會何時結束。」

由於價格上漲，路透追蹤的鈀金ETF的持有量從去年1月來幾乎減半。Refinitiv GFMS的香港貴金屬分析師Samson Li表示，市場上沒有足夠的供給，因此人們只好從ETF著手購買。

與此同時，黃金價格下跌0.11%至1292.03美元。Tai Wong指出，在美國申請事業救濟金人數意外下滑後，黃價價格走跌，此後便一直沒有恢復，現在，隨著收益率回升，美元走高，又進一步壓低價格。