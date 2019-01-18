台積電法說示警應聲跌2元　台股開盤指數翻黑震盪



▲股市示意圖。（圖／記者張一中攝）

記者劉姵呈／台北報導

美中貿易戰出現轉機，美股開低走高，道瓊大漲逾160 點，台積電ADR也同步翻揚，上漲1.82%；但台積電早盤下跌2元，加上金融股表現走疲，今（18）日台股開盤小跌7.76點，以9781.39點開出；在大立光、鴻海苦撐領軍電子股之下，指數狹幅震盪，盤勢多空對抗，指數最多跌逾15點，目前最高來到9795.36點、最低來到9771.15點。

大立光（3008）、鴻海（2317）早盤皆由紅翻黑、而台積電（2330）短線營運遇逆風，昨日法說會釋出本季營收最高恐季減逾 22% 的訊息，跌破法人眼鏡，且毛利率、營益率「雙率雙降」至近年單季低點，今日早盤股價跌逾1.4%，下跌2元。

美股方面，受高盛與美國銀行財報激勵，銀行股帶頭大漲，加上據傳美國財政部長米努勤推動放寬關稅，已討論在預定1月30日舉行的貿易談判中，部分或全部取消對中國進口商品加徵的關稅。消息傳出後，美股除費半外的三大指數連續兩個交易日上漲。道瓊工業指數收漲162.94點或0.67%，報24,370.1點；標普500指數上漲19.86點或0.76%，報2,635.96點；那斯達克指數收漲49.77點或0.71%，報7,084.46點。

法人表示，時間逐漸接近農曆長假，預期盤勢仍將維持於千億元左右成交量、個股表現為主，漲多個股追價仍應謹慎。美國國會議員提案禁止晶片出口陸廠、華為遭刑事調查等消息之後續發展將牽動電子股走勢；另外蘋果將在1/30清晨（台股封關日）發佈財報，後續展望將牽動封關日表現。