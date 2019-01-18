美中貿易有望解除關稅警報　台指期漲近50點一開盤衝破9800點

▲國際雜音干擾稍微緩和，美股連3天收紅，台指期今天開高走高，一開盤飛越9800點大關。（圖／記者張一中攝）

記者紀佳妘／台北報導

美中貿易戰談判，傳出考慮減弱關稅攻勢，美股3大指數連續3個交易日收紅，其中道瓊工業平均指數大漲162點，不過亞股漲跌互見，台指期今（18）日開高走高，電子期指、金融期指連袂走高，早盤漲近50點，一舉站回9800點關卡。

市場傳出美國考慮對大陸放寬進口商品關稅，美股3大指數全面收紅，其中道瓊工業平均指數終場上漲162.94點，漲幅0.67%，收在24370.1點；那斯達克指數也漲49.77點，漲幅0.71%，以7084.46點作收；標準普爾500指數收高19.86點，漲幅0.76%，收報2635.96點；費城半導體指數尾盤大漲13.57點，漲幅1.14%，收1200.76點。

股期雙市周四震盪收紅，台股在權值股穩步攻堅下，指數開高走高，盤中一度衝上9826點，不過尾盤漲勢暫歇，終場上漲25.34點，收在9789.15點，成交金額新台幣908.56億元，三大法人合計買超13.88億元，其中自營商買超4.39億元，投信賣超2.34億元，外資及陸資買超11.83億元。

台指期昨天小幅開高，盤中步步向9800點關卡靠攏，尾盤上漲16點，以9779點作收，與現貨相較，逆價差10.15點，而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加2713口至2萬4601口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加4070口至5萬2387口。