iPhone賣不好沒關係　蘋果前主管：未來10年股票買蘋果最好

▲蘋果。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

從去年第四季開始，蘋果股價表現就一直出現震盪，本月初更因為該公司下調獲利預測而衝擊股價，但蘋果前零售主管Ron Johnson 16 日向CNBC表示，蘋果的股票仍是投資人的絕佳選擇之一。

據CNBC報導，Ron Johnson認為，蘋果在消費者號召力、領導力、現金餘額和優質產品等方面都有相當不錯的表現，他更表示自己相當愛蘋果，「在未來十年裡，我想不到任何其他公司的股票更適合投資人投資。」

但近期蘋果股價表現受iPhone銷售放緩的影響，股價在過去12個月以來下跌約12％，若從去年10月來看，股價更是下跌超過30％。雖然蘋果在去年8月成為美股第一間市值破兆的公司，同時霸佔市值冠軍寶座，但目前蘋果市值僅有7371億左右，相差甚遠，市值冠軍寶座也拱手讓人。

據消息人士表示，近期iPhone銷售放緩只要是因為去年推出的電池更換計畫，蘋果以29美元的價格為舊iPhone更換電池，蘋果內部相關數據指出，目前總共更換了約1100萬台舊iPhone的電池，但官方原先估計更換的數量可能只有100至200萬部。也因為這樣，許多舊iPhone的壽命因此延長，進而導致新iPhone銷售放緩。

但Ron Johnson認為，從這些數字來看，代表至少有1000萬人在今年沒有升級他們的iPhone，因此他們明年非常有機會對iPhone進行升級。