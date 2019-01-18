油價下跌衝擊台塑四寶　謝金河：對台股產生重大影響

▲台股。（圖／記者張一中攝）

財經中心／綜合報導

財信傳媒集團董事長謝金河17日在臉書以「油價下跌對台股第四季造成重傷害！」為題指出，原先預期台塑四寶全年淨利可超過3000億，再創歷史新高，但去年油價卻出現急跌，讓台塑四寶獲利縮減，所幸台積電第四季表現不俗，才能頂住一些台塑四寶獲利下滑對台股的衝擊。

謝金河表示，油價在去年第四季出現暴跌，從將近85美元下跌至50美元左右，這對台塑四寶來說非常傷，台塑石化更是罕見出現虧損，第四季虧損41.7億；台化上一季淨利197億，第四季也僅剩16.38億；台塑小賺22.8億；裡面只有南亞靠著南亞科技頂住，第四季淨利43.27億，算是比較正常。

他指出，台塑四寶去年第四季浄利合計只有40.67億，與前一季相比，竟少了916.49億，這對台股第四季整季獲利將造成重大影響。台塑四寶去年前兩季淨利分別為，566.24億和733.69億，第三季更是來到957.16億，前三季淨利合計來到2509.09億，若照正常狀況，台塑四寶全年淨利可能突破3000億，可望超過台積電，再創歷史新紀錄。但萬萬沒想到，油價在第四季出現急跌，對台塑四寶的淨利產生重大衝擊。

2017年，台灣全體上市櫃公司獲利達2.19兆，較2016年成長15.7%。2018年前三季全體上市櫃公司淨利分別為，5356億、5758億和6523億，合計達1.78兆，若第四季浄利能超過4100億，那麼全年獲利將能超越2017年。謝金河原先預估全體上市櫃公司淨利在第四季能來到5500至6000億，全年浄利將會在2.35到2.4兆之間。但因為少了台塑四寶的900多億，謝金河估計，全體上市櫃公司浄利至少會較第三季少1000億。但靠著台積電第四季浄利999.8億的亮眼表現，頂住一些台塑四寶獲利下滑衝擊。

謝金河認為，若守住全年2.35兆淨利，今年台股的股息配發產生的高殖利率效應，對股市仍有正面幫助。