全球房市紛紛下跌　謝金河：因失去大陸資金支撐

▲中國大陸房市。（圖／CFP）

財經中心／綜合報導

財信傳媒集團董事長謝金河18日在臉書以「全球房市出現巨大轉折」為題發文，他指出，過去幾年，大陸人買遍全球房市，全球很多地方的房價都被炒了起來，但近期卻紛紛出現跌勢，他認為很可能與美中貿易戰，導致中國大陸加強控管資金有關。

謝金河首先指出，歐洲盛寶銀行（Saxo Bank）在對2019年的預測中提到，澳洲地產在今年跌幅可能達到50%，近年來全球被中國大陸炒高的房市都紛紛出現跌勢，加拿大溫哥華、多倫多及英國也都出現物業求售無門景象，價格持續崩盤。

謝金河表示近期有幾則相關新聞值得注意，在2016年突然消失的中國大陸地產大王王健林近期復出，但他宣布的第一件事卻是萬達集團將正式退出房地產業，轉型成為文化、金融、服務及大健康產業的集團。萬科集團的王石也在深圳的演講中抨擊中國大陸房地產業暴利，高週轉、高槓桿、高擴張，這些都隐藏著大危機。香港企業大老李嘉誠也說，投資房地產要量力而為，自己住可以，但千萬別炒房。這三個代表性人物，正代表著風向。

本月17日在香港掛牌的地產企業佳源國際控股，股價卻在1天中從16.36港元跌到1.4港元，慘跌8成以上，主因在於有一筆3.5億美元，利率8.125%的票據到期付不出利息。由此可見，這類以高息拼博的企業，正面臨相當大的危機。

過去幾年，大陸富人積極將錢搬往海外，投資全球房地產，房價也因此被炒高，日本讀賣新聞曾報導「富士山快被大陸人買走」，來凸顯對大陸人炒房充滿憂慮。但從去年開始，美中貿易戰持續延燒，中國大陸開始對資金加強控管，過去被大陸人撐得高高的地產，突然失去支撐，因此紛紛出現跌勢。

謝金河最後向「有意開放陸資來高雄炒房」的高雄市長韓國瑜提問，「不知道有沒有注意到這個現象？」