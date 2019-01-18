財富傳承男傳男　男性手中掌握逾7成遺產

▲台灣社會分配遺產，仍有男大於女的觀念。（圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

記者吳靜君／台北報導

台灣社會在規劃家族資產傳承、轉移時仍受傳統「傳子不傳女」觀念影響。根據財政部統計，106年國人遺產實徵案件共8,271件，男性被繼承人5,301人，占64.1%，較女性高28.2個百分點，且實徵案件遺產總額5,117億元，高達七成四屬男性被繼承人。財政部分析，因家產的持有者以男性為主，致繼承遺產者也以男性居多數。

根據財政部統計資料顯示，106年遺產被繼承人中，有8,271人，其中男性比重為64.1%，較103年的67.2%雖然少了3.1個百分點，男性的比重還是占絕對多數，且高於女性28.2個百分點。又進一步觀察，106年中實徵案件遺產總額5,117億元，其中男性被繼承的遺產3,785億元，比重達到74%；而女性被繼承人僅掌握了1,332億元，顯示家族的資產與遺產傳承的權力絕大部分還是掌握在男性的手中。

▲男性與女性被繼承人與拋棄繼承情形。（製表／財政部提供）

民法雖明文規定兩性具平等繼承財產權利，但106年遺產拋棄繼承人15.6 萬人中女性為3.2萬人，占 56.3%，較男性之43.7%高約13個百分點，且往年大致維持此種差距，顯示在「家產不落外姓」及「傳子不傳女」觀念下，家產之繼承仍以男性居多，突顯國人在財富傳承上大多由男性傳給男性。

就縣市別觀察，國人遺產拋棄繼承人的性別比重，106 年除連江縣及嘉義市外，其餘各縣市均呈女性占比高於男性，顯見在遺產繼承之性別差異普遍存在，其中尤以宜蘭縣 62.5%、南投縣 62.2%、澎湖縣 59.8%、雲林縣 59.7%較高，顯示離島及農業縣市受傳統風俗與社會觀念之影響似乎更深。

▼各縣市拋棄繼承性別情形。（製表／財政部提供）

