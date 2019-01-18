台開攜手百麗打造海上藍色公路　看旺台灣觀光：「有獲利就上市櫃！」

▲百麗航運將引進二艘全世界最快的高速客輪，為全台第一艘有國際航線的客輪，其中「雲豹」輪將在今年三月啟用，從嘉義布袋首航至澎湖馬公。（圖／百麗航運提供）

記者林淑慧／台北報導

國內海上航線將有新亮點！台開集團旗下的風獅旅行社與百麗航運共同合資，將引進兩艘最新高速客輪；百麗航運董事長藍俊昇表示，新船預估五年可以回本，並對外宣示當公司有獲利，下一步就會規劃公開發行，朝向上市櫃之路邁進。

百麗航運為國內散裝龍頭慧洋海運董事長藍俊昇的個人投資，與台開集團董事長邱復生合資跨足客輪市場，從澳洲知名船廠Austal訂購2艘業界目前最新高速客輪，分別以代表台灣國寶的雲豹RIKULAU及藍鵲BLUE MAGPIE命名，載客數多達552人。

台開集團董事長邱復生透露，出身澎湖的藍俊昇，對鄉親往返台澎間交通不便特別有感，決定購置兩艘高速客輪以助台澎交通，「讓鄉親走往於澎湖、台灣之間很平安，這是藍董身為澎湖人的責任。」

▲百麗航運董事長藍俊昇（右二）攜手台開集團董事長邱復生（左二）投資二艘高速客輪，今年三月將正式跨足客輪市場。（圖／記者林淑慧攝）

對於雙方合作，藍俊昇表示，邱復生是個有夢想的人，台灣是福爾摩沙，但台灣人沒看過台灣到底有多美，希望規劃從外海看台灣的創舉，用三天二夜的環島行程，「日出看龜山島，日落看澎湖島，讓台灣人看到最美麗的台灣。」

百麗航運將引進二艘全世界最快的高速客輪，為全台第一艘有國際航線的客輪，「雲豹」將在三月從嘉義布袋首航至澎湖馬公，五月交付第二艘船，將投入台灣東部蘇澳至花蓮往返航線，單程航行只須1小時10分，比現行船隻節省約一半的交通時間。

藍俊昇表示，斥資打造最好的高速客輪，未來票價定價將與市場行情同價，希望與同業共榮，開拓新的海上觀光行程，例如宗教包船、畢業旅行，或是推出三天二夜的環島旅遊，共同將台灣海上觀光市場的餅做大。

為提升旅遊品質，藍俊昇指出，百麗航運延聘新加坡航空退休空姐，提供比照飛機商務艙的服務，希望創造客輪產業的良性循環，也將海上旅遊變成樂活選項，以拓展台灣海上觀光旅遊版圖。