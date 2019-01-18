19日補班日出勤薪資算法報你知　一次搞懂加班費怎麼算

▲明天星期六就是補班日，一次讓你搞懂加班費怎麼算，才不會被慣老闆坑錢。（示意圖／記者彭懷玉攝）

記者紀佳妘／台北報導

你有上班嗎？許多企業在19日（周六）比照公務員正常上班，把本周六與2月8日的工作日對調，勞工在春節期間能夠連放9天。勞動部表示，勞工比照公務員的方式，將這周六的休息日與2月8日互換，屬於正常上班日，雇主不必額外給薪，不過若無對調，應照原休息日不用上班，若需加班者，則須按照休息日標準給加班費。

明天就是補班日，許多勞工比照公務員行事曆在19日正常上班，特意將本周六與2月8日的工作日對調，讓農曆春節可以有長達9天的連假，因此很多上班族這星期必須連上6天班，不少連鎖咖啡、飲料紛紛推出優惠。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長黃維琛表示，勞工若比照公務員將明日的休息日與2月8日的工作日對調，因此19日就屬於正常上班日，勞工到班工作，雇主不必額外加給薪水。

至於公司若沒有將休息日（1月19日）與工作日（2月8日）對調，黃維琛指出，19日就照原休息日不用上班，若勞工出勤的話，則必須按照休息日標準給加班費，，若工作時間在1至2小時者，工資按照平日每小時工資額另再加給1又3分之1，工作時間3小時至8小時者，另再加給1又3分之2以上。若雇主違法相關規定，可開罰2萬至100萬元不等。