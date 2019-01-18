專業跑男代買、代送、代排隊　UU跑腿3年內進軍上百城市

▲ 喬松濤（右）靠UU跑腿獲頒中國創客十大年度人物獎。（圖／CFP）

財經中心／綜合報導

互聯網的崛起不僅讓電商蓬勃發展，也帶起了物流行業爆炸式增長，然而傳統的即時物流業已不稀奇，現在大陸就有一間「專為客戶跑腿」的物流企業，在3年時間內就進駐了大陸近百個城市，更有望成為市值10億美元的獨角獸企業。

綜合陸媒報導，UU跑腿創始人喬松濤在大學時期就看到了互聯網發展的潛力，於是和朋友一起做了一個架設網站的工具，一經發布便受到市場好評，不到三個月時間他們就拿到上百萬的收入，經歷了這次成功，喬松濤更堅定了自己要留在互聯網行業發展的決心。

在網站工具成功後，他又推出了一款流量分析軟體，幫助淘寶賣家經由流量分析推出更受歡迎的產品或是調整行銷模式，但是卻沒有獲得認可，在此之後他又經歷了一連串挫折，最終決定離開北京回到老家鄭州。

2015年，回到家鄉的喬松濤和朋友組成了一個7人小隊，這次他們把目標放在了「同城配送」上，因此也造就了現在的UU跑腿，他們旨在滿足同一城市用戶的所有需求，衍生出了代買、代送、代取、代排隊等服務。

▲ UU跑腿的代買、代送、代排隊服務相當新穎。（圖／翻攝自百度百科）

在一開始要啟動UU跑腿融資的時候，這種事業其實不被看好，沒有投資人願意出資支持，直到有一家投資機構提出，若他們一個月內能接到1000張以上訂單，就可以給予1000萬人民幣的投資的要求，他們才有了機會。

結果UU跑腿的業績好到跌破大家眼鏡，不到一個月時間，訂單數量就達到了破千的成績，順利拿下1000萬融資，更引來其他投資人關注，對他們巨大的發展潛力充滿期待。

在獲得巨大成功之後，UU跑腿從鄭州開始擴大，從河南為中心開始向外擴張，陸續開進駐深圳、北京、西安等城市，目前已經覆蓋大陸137個城市，UU跑腿的外送員「跑男」，從最開始註冊的70人擴大到現在130多萬人，其中籤單人數將近42萬。

根據陸媒《新華網》報導，喬松濤分享了UU跑腿的核心競爭力集中在四個面向，其一，他認為UU擁有深耕互聯網多年的經驗，因此三年內在廣告投放的資金不超過120萬，但仍舊有好的推廣成效；此外，UU的創新重新定義了行業標準，讓即時物流行業更加多元。

另一方面，UU最大的優勢是在社群經營，不僅將遊戲化、社交化的模式運用在集客策略，也運用在對「跑男」的維護和社群管理上；最後，更因為UU擁有一個專業的「駭客實驗室」，能夠緊抓各種互聯網紅利與機遇，帶動UU不斷增長。

如今的UU跑腿，融資已超過2億元人民幣，還有更多人期待UU跑腿會成為10億美元的獨角獸企業（decacorn，指成立不到10年、未在股票市場上市，而擁有10億美元價值的科技公司）。

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