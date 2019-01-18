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遠見／香港第三波移民潮　港人為什麼最愛台灣？

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文／陳育晟

▲▼（圖／遠見雜誌提供）

2010年之後，香港掀起第三波移民熱潮，其中來台求學、工作、依親、辦理投資移民居留台灣超過六個月的人，更從10年前約2400人，暴增至5000、6000人。

走在台灣各個角落，可以明顯看到香港人變多了，想要了解台灣的好，其實問問香港人最知道！

走在大街小巷，你有沒有發現，操著廣東腔國語的香港人，近幾年在台灣愈來愈多？

2018年12月，台灣九合一選舉結束不久，作家苦苓在台北搭計程車，意外發現司機說話帶有濃厚的廣東口音，一問之下，才發現他是從香港移居來台的新移民。

苦苓問他對九合一選舉的看法。他起初直呼「亂嘈嘈的，吵死了！」誰知道馬上話鋒一轉，「台灣就是這一點比香港好」。苦苓追問，人民選出來的一定好嗎？沒想到司機霸氣地說：「那就是人民作主啊！我爽啊！你管我好不好？」並抱怨香港沒有這種民主機制。

民主的台灣 擄獲港人的心

2014年9月，為了爭取香港行政長官等真直選，香港爆發全球矚目的抗議行動，抗議者占據中環等據點，撐起黃雨傘，被稱為「雨傘革命」。但誰也想不到，這個運動竟然在之後催生了香港人移民台灣的新熱潮。

2018年9月28日香港歌手黃耀明來台舉辦演唱會，唱到一半，他有感而發地問台下聽眾，「今天是什麼日子？」台下聽眾立即回答，「教師節」。沉默幾秒後，他說出心中答案：「今天是雨傘運動四週年。」

雨傘運動，也許台灣人感受不深，卻是不少香港人心中的痛。隨著大陸對香港管控日益收緊，愈來愈多香港人把台灣當成他們心目中的新桃花源。

依據內政部移民署統計，2014年，來台居留的香港人，達7506人，創歷年新高，至今每年均維持在5400人至6400人間。

2014年取得中華民國身分證的香港人有697人，一度創史上新高，而後仍逐年增加，2017年達1251人。

翻開歷史，香港人在過去30年來一共有三波移民海外的浪潮。

第一波是1989年大陸天安門事件後，加上香港即將在1997年回歸中國大陸，港人對一國兩制有疑慮，五年內總計約30萬名香港人移民海外。

寰宇移民顧問公司資深顧問伍家穎觀察，當時台灣才剛解除戒嚴，香港人對台灣的民主不太有信心，多半移民至英國、加拿大、美國等地。

第二波是1997年香港主權回歸前兩年，移民海外人數每年均達4萬人，雖然不及前一波多，但仍高於1989年以前的平均值。

伍家穎解釋，第二波香港移民的首選仍是英國、加拿大等國家，一樣抱著觀望心態，只要拿到歐美國家居留權，仍會返港發展。之後移民海外人數就快速下降了。

到了2010年後又出現了新變化。由於中國大陸放寬國人旅遊香港，大陸人湧入香港、瘋搶奶粉、炒作房地產，造成香港房價居高不下等社會問題，激化陸港矛盾，甚至香港言論自由尺度收緊，讓一部分香港人對前景失去了信心。

「這一波，和1989、1997最大的不同是，（部分）香港人徹底失望，不像過去兩次，」來自香港，2014年拿到中華民國身分證，並幫助不少香港人移民來台的榮寓冰室負責人鄭智輝深刻體會。

為什麼台灣成為雨傘運動後的港人首選？這與台灣是華人社會第一個完全民主的社會有關。

台灣30年前解嚴，至今已歷經二輪政黨輪替，儘管台灣人覺得社會吵吵鬧鬧、台灣發展停滯不前，但在香港人心中，台灣卻是自由民主的堡壘。移民署代理署長鐘景琨表示，移民台灣門檻低，僅需花台幣600萬在台開公司，就可申請投資移民，不像歐美移民動輒上千萬，自然成為香港中產階級新一波移民的重要據點。

對照港府保安局統計，自2014以來，移民海外的香港人每年僅在7000人上下，但是來台求學、工作、依親、辦理投資移民手續居留台灣超過六個月的香港人，卻從十年前約2400人，增加至5000、6000人，顯示香港人選擇移民台灣的比例顯著提升。

台灣優勢1〉低房價、房租相對低廉

香港人一開始是被台灣的民主制度、自由空氣吸引，但之後他們都發現不少台灣許多優點，深深吸引他們。

首先是，台灣的房價、房租，對比香港，實在太便宜了，讓不少香港人感覺到了天堂般。

來到台南中西區，一間由白色、木質調組成的咖啡廳，儘管看起來不起眼，卻是26歲香港女孩陳筱瑜的夢想結晶。

移民台灣之前，陳筱瑜是個「斜槓青年」，白天當咖啡師，中學生放學後就化身成家教老師，全是兼職。

「為什麼不做正職？因為我兼職賺得更多，賺錢就是為了要出國（旅遊），」在香港月入約台幣10萬元的她，深感再怎麼努力也買不起香港的房子，只能藉著出國旅遊逃離香港，在三年前思考移民台灣一圓創業夢。

她動用所有積蓄，並向父母借了一些錢，湊足600萬投資移民門檻，2017年2月正式移民來台。

她香港家的停車格，一個月租金就要台幣2萬，她選擇台中，只花每月2萬4000元就能租下一整棟透天店面，把一樓做為店面，二樓以上自住，一手包辦文書申請、店面設計。

2018年2月，陳筱瑜拿到身分證，正式成為台灣人。她打算把準備退休的父母接來台灣，另開一家民宿。

台灣優勢2〉教育CP值高 爸媽更放心

另外，紓解升學壓力的教育改革，台灣已施行超過20年，儘管多數台灣人覺得教改愈改愈亂，孩子競爭力愈來愈低，但在希望孩子從競爭壓力中解脫的香港父母，台灣教育卻有吸引力。

在桃園開設港式餐廳，並著有《King Kong全職爸媽大作戰》一書的江恩明、陳啟茵就是一例。

之前分別在泰國旅遊局、地產商工作，常當空中飛人，江恩明經常往返香港、泰國溝通行銷事宜，陳啟茵則常跑大陸，幫地產商找土地、評估投資。

2012、2013年，兩人的長子、次子出生後，他們動起當全職爸媽的念頭。恰好2014年江恩明的工作合約到期，就回家照顧小孩。陳啟茵原本想留在職場多掙點收入，但先生一句「孩子的成長只有一次，要陪就一起陪，」她也因此辭職回家當起全職媽媽。

省吃儉用的日子過了兩年，長子要上小學了，夫妻倆打算邊找工作，邊為孩子物色適合的小學。不想讓孩子就讀主流學校的他們，找到位於香港屯門山上的鄉師自然學校。

該校強調尊重孩子自由學習意志，理念深獲夫妻倆認同，還報名修讀該校教育學程。不過，兩人愈讀卻愈發現，香港政府給該校的資源有限。

「在香港，我們（每個月）付台幣2萬、3萬學費，得到的卻是最基本的教育，」陳啟茵上網爬文後發現，台灣森林小學學費雖然一樣貴，但CP值更高。

2016年7月，江恩明、陳啟茵來到台灣，把全台森林小學走過一遍，來到桃園龍潭諾瓦小學時，意外認識了另一對想法和他們相同，但早已移民來台的香港夫妻，當下江恩明夫婦就決定要讓孩子就讀諾瓦小學，也和該校營運長曾雅盈面試。

「面試完後很掙扎，」江恩明對曾雅盈坦言，「心情很失落，看到一個很喜歡的學校，但是學費很貴（兩個孩子一學期約20萬元）。」

一家四口回香港後，難以忘懷諾瓦小學。原本打算2018年才要移民來台的他們，心早就飛到台灣，每天都在擔心移民門檻提高，最後提早在2017年5月抵台灣，花了600萬在桃園開了家港式餐廳。

「一切都很快樂，就是來的太晚，」2018年5月正式拿到台灣身分證的兩人，只要一有空就陪著孩子探索大自然。台灣已是他們自在生活的地方。

台灣優勢3〉創業門檻低，人才環境均優

甚至台灣也成為香港新創人士的新寵。來台灣創業的AI（人工智慧）新創公司HIGH5創始人朱浩賢，現年38歲，香港出生，美國讀大學，曾經在美國索尼影業（Sony Pictures）、華特迪士尼（Walter Disney Studios）負責程式開發，但仍懷抱著創業夢。

原本想在美國創業的他，發現美國市場雖大，創業難度也較高，幾經思考後，娶台灣太太的他，兩年前帶著妻小到台灣創業。

研發聊天機器人（Chatbot）的他認為，台灣人喜歡嘗鮮，是測試市場接受度、產品性能的好地方，而且台灣工程師素質佳，方便招兵買馬。他也看中由林之晨創辦的創投加速器AppWorks在亞洲綿密的網絡，未來考慮前進東南亞。

近年AppWorks只要舉辦Demo Day（演示日），常可聽見一群香港創業者，用濃厚廣東腔國語介紹項目。這些創業者可申辦一年的創業家簽證，到期後還可視情況再延期。

在台灣開設ALPHA Camp培訓新創人才的香港人陳治平，四年前和台灣老婆搬來台灣。他觀察，香港人到大陸創業，競爭激烈，但台灣不大也不小，若能在台灣成功，也能取得國際化的入場券，獲得資金和國際伙伴。

台灣優勢4〉退休、long stay好所在

近幾年來香港人來台旅遊人數也激增。若包含澳門，港澳居民十年前每年約50萬人來台旅遊，現在年近170萬。不少人從此愛上好山好水的寶島，選擇來台long stay。有一群已屆退休年齡的香港人循此途徑來台，買了房子，準備頤養天年。

伍家穎觀察，這一波香港退休人士來台，年齡多在55至70歲，行動仍很敏捷，想開公司或創造事業第二春的人，會選擇投資移民；只想過愜意生活的，多用一般簽證往返台港。

對台影響1〉 房貸金額較2017年增三倍

港澳來台移民人數攀升，對台灣造成什麼樣的漣漪？

根據外銀房貸龍頭匯豐銀行統計，2018年首季匯豐房貸金額淨增加48億元，較2017年同期大增300％。匯豐個人金融暨財富管理事業處負責人葉清玉表示，其中有不少香港人的貢獻。

一位資深房仲觀察，2018年上半年，香港人來台看房與成交案件，都比過往多。香港房產仲介龍頭、中原地產董事總經理許大衛分析，來台買房的香港人，退休族通常選擇中南部定居，過著閒雲野鶴生活。商務人士則多在雙北置產，談生意時較方便。而候鳥夫妻因為抱著試居心態，買房時多帶投資眼光，選擇新市鎮、捷運沿線地段，日後若住不慣要返港，也容易脫手。

對台影響2〉 有助台灣服務業國際化

新一波香港移民，多以咖啡店、飲茶、民宿做為投資項目。曾在香港中文大學文化及宗教研究系擔任客座教授，現任台大地理系教授的黃宗儀觀察，香港人重視專業與分工、工作態度積極，企業與職場文化與台灣有一定程度的差別。

商研院商業發展與策略研究所所長黃兆仁表示，充滿港味的咖啡、民宿、點心，不只讓台灣市場更多元，香港人嚴謹的工作態度，若能和台灣結合，不只有助香港品牌在台扎根，也能幫助台灣服務業更國際化。

對台影響3〉 香港大眾文化哈台

不少早一兩年移居來台的香港人，很願意分享移民經驗，紛紛寫下台灣見聞並出書，或在香港媒體發表。黃宗儀觀察，香港電視台近幾年有愈來愈多旅遊節目介紹台灣的巷弄文化，深受歡迎。

香港天王郭富城在2015年演出微電影《愛在當下》，劇情由真人真事改編，描述香港男子黃鎮昌為了想和三歲女兒上學前獨處，帶著她到台灣騎單車環島11天，一推出就轟動。

這顯示，無論是投資、教育、退休、創業等台灣新移民，都很滿意在台灣的生活，並傳播回香港，帶動更多移民。讓台灣成為香港人安居樂業的新天地。

【本文摘自遠見雜誌1月號；更多文章請上遠見雜誌官網：https://goo.gl/5S7h4Y

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關鍵字：遠見雜誌,移民,香港,台灣

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