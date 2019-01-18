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瘋電影／狗奴人生　環境造就人性還是人性造就環境

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文／賴賴

▲▼狗奴人生。（圖／imdb）

瘋言瘋語：

雖然不沉悶，但還是屬於影展類型的電影，文青口味，電影流暢但內涵高深，主要看點在於卑微男主角的演技，他卑微到令人厭惡的地步，其實狗醫師也好，愛女兒的爸爸也罷，他就是一個貪財的市井小民，他不計代價的想要獲得錢財，甚至販毒都做，卻還想要擁有正常的社交圈和被尊重的社會地位，這位演員詮釋出社會上許多腹黑醜陋的嘴臉，卻假道學的表現出善人風範，很厲害的視角，難怪會得獎，演技太強大了。

這真是一部看完需要細細咀嚼電影到底要說什麼的高端作品，哪猥瑣的男主角像狗一樣的討好任何人，只是希望得到認同，他小心翼翼的維持黑白兩道的社交圈，使他可以擁有身為人的一切，但是當你踩進地獄又想扮演天使時，造型會變得很扭曲，早晚被察覺，這樣的一個故事，從頭到尾這個男主角的瞎忙，其實看完真有許多感觸，人類不也是如此。

很適合文青觀賞，像狗一樣的人生。

片　　名：狗奴人生
英文名稱：Dogman
類　　型：動作、犯罪、懸疑/驚悚
上映日期：2019-01-18
片　　長：01時42分
導　　演： 馬提歐賈洛尼
演　　員： 馬切洛豐特、愛德華多派斯
國　　家：義大利
語　　言：義大利語
發行公司：捷傑電影

劇情大綱

馬切羅在城郊經營寵物店，他樂於為狗狗梳毛，即使最兇惡的猛犬，都能設法馴服。他也是街坊眼中的好好先生，性情溫和、有求必應，這是他在龍蛇雜處之地的生存之道。直到遇上了前科犯西蒙齊諾的邪惡請託，面對黑暗深淵，別無選擇的他只能縱身一躍⋯⋯。

曾以《娥摩拉罪惡之城》獲坎城評審團大獎的導演馬泰歐賈洛尼，再次帶領觀眾來到了見不得光的義大利底層社會，以犬作喻，展現弱肉強食的世界如何吞噬人心、剝奪人性，是新世紀的成人寓言。飾演男主角的義大利男星馬切羅馮提，強而有力地展現了被逼到絕境的癲狂歷程，刺心演技榮獲坎城影帝殊榮。片中全體狗演員也以精湛神奇的演技，集體贏得坎城狗狗金棕櫚獎。

「馬切羅灌注了他的人性以及渾然天成的喜劇感，對我而言，他有如新的巴斯特基頓。」──馬泰歐賈洛尼

▲▼狗奴人生。（圖／imdb）

▲猥瑣卑微，他愛狗也愛錢，不講義氣卻又表現出講義氣的外貌。

▲▼狗奴人生。（圖／imdb）

▲貪心是下地獄的第一步。

▲▼狗奴人生。（圖／imdb）

▲最後連生命最珍貴的東西都保不住。


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關鍵字：瘋電影,狗奴人生,賴賴,馬切洛豐特,愛德華多派斯

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