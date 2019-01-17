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力推跨界銀髮商機　施振榮談隱性共享經濟

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▲宏碁創辦人施振榮。（圖／記者姚惠茹攝）

▲左起為信義房屋倫理長楊百川、智榮基金會董事長施振榮、台大教授孫效智。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

台灣預計到2033年，50歲以上的中高齡就會佔總人口數的一半，宏碁創辦人施振榮今天（17日）表示，顯性共享經濟已經發生，接下來是隱性共享經濟時代，也就是有別於實體的概念想法將成為王道，其中資通訊產業結合醫療，就是施振榮看好的銀髮商機。

智榮基金會龍吟研論與信義房屋、信義公益基金會今天共同舉辦「2019龍吟趨勢論壇」，會中發佈最新台灣消費趨勢報告指出，為數超過735萬人口的40-60歲熟齡退休見習生，面臨自己初老與長輩病老的雙重壓力，而且千禧世代也在協助熟齡父母養成健康生活習慣，等於全民老中青三代自助且互助促進健康的需求強勁。

施振榮強調台灣高齡化社會來臨，到2033年，50歲以上的中高齡將會佔總人口數的一半，而70歲以上的長輩，也會由現今的212萬人暴增至436萬人，不只50歲的新熟齡世代要有所警覺，同時考驗市場需求。

▲宏碁創辦人施振榮。（圖／記者姚惠茹攝）

▲宏碁創辦人施振榮。（圖／記者姚惠茹攝）

施振榮同時提到，過去顯性的共享經濟已經發生，像是共享單車、共享住宿，但是隱性的共享經濟則是未來的趨勢，尤其是台灣資通訊產業發達，用過去累積的實力和經驗，跨界共享到醫療領域，就能開展銀髮商機。

跨領域的結合，施振榮對此提出新微笑曲線概念，也就是不像過去只從單一產業角度創造價值，而是多領域並存的「3維新微笑曲線」，並強調未來應該要從微笑曲線的最右邊，從消費者的需求來創造經濟價值。

施振榮指出，龍吟研論投入研究市場需求都是透過跨界整合，希望研究成果能有效落實到不同的領域，像是「遊戲防老」就與陽明大學及國內三大遊戲業者攜手合作，並在長者旅遊方面也與全聯等業者攜手，還有在長者營養食安與桂冠合作等等，這些為的都是能進一步與產業界攜手創新創造價值。

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關鍵字：銀髮商機,施振榮,共享經濟,智榮基金會

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