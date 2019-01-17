學姐爬電桿！台電技能競賽員工27項目比拚

▲台電舉辦技能競賽，去年爆紅的台電學姐也參加。（圖／台電提供）

記者馮建棨／綜合報導

台電為持續精進電力搶修技術、努力為台灣來電，今天在高雄訓練中心舉辦「台電技能競賽」，參賽人數創新高之外，女性參加人數也創新高，其中在網路爆紅的「台電學姐」郭庭均也參加競賽。

台電表示，今年總共有1051名台電菁英參賽，創近10年新高紀錄，而台電近年持續招募新血，此次30歲以下年輕同仁有232人，另外有61名女性參賽，人數也雙雙創下歷史新高，在27個比賽項目中相互比拼。

台電說，今年比賽最受關注的是模擬日常停電搶修作業的「配電外線團體組」與「配電事故搶修個人組」競賽。競賽現場模擬「活線作業」搶修、更換故障設備，同仁全副武裝、身著逾10公斤裝備，登上近10公尺高的電線桿較勁搶修技術，共有來自全台各單位超過百人爭奪「最強配電搶修王」頭銜。

台電指出，配電外線項目5人一組，最資深選手是已第3次參賽的台電嘉義區處領班劉世泰，民國62年17歲考進台電至今，已累積45年搶修經驗，這次比賽「一老帶四少」，4名隊員跟他年齡差都超過30歲，扮演領導角色率領年輕同仁完成競賽。

劉世泰說，電力搶修辛苦，還有年輕人願意投入，實在難得，自己快退休，希望為世代交替盡一份力，近年除例行搶修工作，也持續在訓練單位協助新人訓練。而擔任劉世泰隊員的侯至謙，今年才26歲，進台電一年多，跟劉領班年紀差距36歲。侯至謙說，這次參賽除技術交流，更希望一舉拿回獎項。

值得注意的是，去年網路節目「一日系列」找上台電拍影片，由「網路阿公」的邰智源與「台電學姐」郭庭均，以安全索具搭配身上護具模擬在屋頂工作。台電說，24歲的郭庭均其實是進台電剛滿一年的菜鳥學妹，大學念機械工程，畢業後曾在模具公司負責電腦繪圖，現在跟隨父親腳步，變身電力女英雄。郭庭均說，進公司第一次參與技能競賽，希望多跟前輩學習，期許下次自己還要來比賽。

▼台電舉辦技能競賽，去年爆紅的台電學姐也參加。（圖／台電提供／一日系列）