搶爭取CPTPP門票　政府盼跟禁日核食脫鉤

▲爭取我國家入CPTPP，經濟部將找外交部討論，希望與日本核食議題脫鉤，早日讓台灣加入區域經濟整合協定。（圖／達志影像／美聯社）

記者馮建棨／台北報導

由日本主導的跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）去年底開始生效，後天（19日）將舉行首次的部長級會議，但由於我國去年公投反對日本核災食品進口，引起後續日本多次表達不滿，甚至放話說台灣無法加入，經濟部說，會再跟外交部討論溝通，外交部則說，希望日本食品進口問題與台灣加入CPTPP「脫鉤處理」。

據了解，CPTPP在去年12月30日生效，經濟部表示，為了加入區域協定，行政院已經建立跨部會協調機制，由行政院經貿談判辦公室協調相關部會，研議加入該協定的策略規劃及籌備工作，經濟部配合該辦公室推動研析該協定對我國整體經濟及個別產業部門的利益及影響等工作。

經濟部指出，為了了解CPTPP對產業的影響，將對工業部門進行研析，並主動與產業界溝通，瞭解我國出口可能面對的競爭威脅、對國內就業影響、加入後對國內產業可帶來的利益，以及業者需要協助的事項。

經部還說，CPTPP的11個成員國是我國重要的貿易夥伴，政府將依CPTPP的情勢發展，持續蒐集相關資訊，並與各產業及利害關係人進行溝通交流，具體掌握各界意見，另外也會持續透過各種雙邊關係及區域合作，如新南向政策及APEC會議，爭取有利貿易條件，提升我國地位。

▼爭取我國家入CPTPP，經濟部將找外交部討論，希望與日本核食議題脫鉤，早日讓台灣加入區域經濟整合協定。（圖／達志影像／美聯社）