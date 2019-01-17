防非洲豬瘟拉封鎖線　桃機設三道防線

▲防非洲豬瘟入侵，桃園機場拉起三道防線杜絕破口。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者吳靜君／台北報導

財政部關務署今（17）日表示，桃園國際機場經非洲豬瘟中央災害應變中心設置三道防線，第一道防線為空橋出口；第二道防線設於證照查驗台前方；第三道防線位於託運行李轉盤及海關行李檢查台，由防檢局檢疫犬加強行李檢查，海關於紅綠線行李檢查檯作最後防線攔查，共同阻絕非洲豬瘟入侵。

關務署表示，自去(107)年1月1日至108年1月15日海關攔檢入境旅客攜帶未經檢疫豬肉及含有豬肉製品6,579件，重量達1萬5,610.74公斤，其中小三通旅客違規攜帶788件、1,534.4公斤。違規品項包括、火腿腸、肉包、臘腸、雞仔餅（含豬肉成分）、熱狗、福州丸、燕肉（皮）、豬腳筋、豬肉鬆蛋捲等，均移由防檢局檢測並裁處罰鍰，該局亦已自旅客棄置及查獲肉品檢出12例非洲豬瘟病毒基因陽性案例，顯現疫情十分緊迫。海關呼籲民眾切勿自中國大陸等非洲豬瘟疫區國家或地區攜帶或網購肉製品入境，以免受罰，共同捍衛我國食品安全，守護臺灣農畜產業。

關務署強調，目前所有海運(郵輪或快速輪，包括小三通)通關點入境旅客不分託運或手提行李，一律經Ｘ光檢查；空運方面，入境旅客託運行李一律經Ｘ光檢查，松山機場及高雄國際機場近日經積極調度人力、調整動線並增設行李檢查檯後，與台中、嘉義、台南、花蓮、台東、澎湖及金門機場對中國大陸、香港及澳門等高風險地區入境旅客手提行李均已全面實施Ｘ光或人工檢查。

桃園國際機場經非洲豬瘟中央災害應變中心協調，第一道防線由內政部警政署航空警察局派員進駐空橋出口，對自高風險地區入境旅客手提行李全面人工檢查；第二道防線設於證照查驗台前方，由移民署對高風險地區旅客於證照查驗後夾送宣導單，提醒如有攜帶肉品應立即棄置或向防檢局申報檢疫；第三道防線位於託運行李轉盤及海關行李檢查台，由防檢局檢疫犬加強行李檢查，海關於紅綠線行李檢查檯作最後防線攔查，共同阻絕非洲豬瘟入侵。如因尖峰時間班機集中抵達，可能造成旅客通關稍有延遲，但請民眾見諒。

財政部吳政務次長、關務署謝署長鈴媛及內政部、交通部與動植物防疫檢疫局(下稱防檢局)等相關單位主管協商決定於入境之空橋出口、內政部移民署證照查驗及海關紅綠線通關檯等處設置三道防線，以因應農曆春節假期旅運高峰，強化檢查高風險地區入境旅客行李。