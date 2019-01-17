魏哲家打強心針：台積電下半年強勁　中美貿易仍為變數

▲台積電總裁魏哲家。（圖／記者季相儒攝）

記者周康玉／台北報導

台積電今（17）日舉行法說會，對於今年上半年釋出悲觀訊息，但對於下半年仍信心滿滿，中美貿易壓抑整體大環境的需求，還是最大變數，尤其間接造成供應鏈保守影響最大。

從四大營收成長動能來看，台積電去年營收仍以智慧手機占最大宗、達45%，高效能運算（HPC）占32%，物聯網占6%，車用占5%，消費性電子占6%，其他占6%等。

法人提問，公司上一季不擔心供應鏈的庫存問題，但這季卻改變看法，台積電總裁魏哲家表示，造成庫存的原因還是虛擬貨幣崩跌得太快，快到無法預測，高階智慧手機賣不動也是原因之一，但虛擬貨幣的下滑還是主因。

展望今年，魏哲家表示，手機仍會有個位數成長，HPC會有小幅成長，但如果把虛擬貨幣囊括進來，HPC就會有雙位數的衰退；物聯網則是有雙位數成長，車用今年將持平。

高階智慧手機賣不動已成事實，但魏哲家表示，今年仍會有個位數增長的原因，來自於手機內部應用高階製程的數量變多了，即使整體手機銷售量變少，但應用多元和高產品單價，仍能在今年有微幅的成長。

台積電董事長劉德音則表示，人工智慧（AI）和5G是先進製程的兩大動能，但在今年還不會有亮眼數字（big number）出現，但預料明（2020）年會有顯著成長。

對於中美貿戰影響，以及華為遭美國政府圍堵因素，魏哲家維持上季說法，表示台積電是大家的代工廠，接單不會受影響，目前也沒有收到任何美國客戶對此有意見。

台積電財務長何麗梅補充，中美貿易對台積電的直接影響頂多幾億，但間接影響較大，因為貿易戰的不確定性會壓抑需求，市場因此變保守，這是難以估計的。

▼台積電財務長何麗梅。（圖／記者季相儒攝）