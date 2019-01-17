　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險

魏哲家打強心針：台積電下半年強勁　中美貿易仍為變數

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼台積電2018年第四季法說會,總裁魏哲家,董事長劉德音。（圖／記者季相儒攝）

台積電總裁魏哲家。（圖／記者季相儒攝）

記者周康玉／台北報導

台積電今（17）日舉行法說會，對於今年上半年釋出悲觀訊息，但對於下半年仍信心滿滿，中美貿易壓抑整體大環境的需求，還是最大變數，尤其間接造成供應鏈保守影響最大。

從四大營收成長動能來看，台積電去年營收仍以智慧手機占最大宗、達45%，高效能運算（HPC）占32%，物聯網占6%，車用占5%，消費性電子占6%，其他占6%等。

法人提問，公司上一季不擔心供應鏈的庫存問題，但這季卻改變看法，台積電總裁魏哲家表示，造成庫存的原因還是虛擬貨幣崩跌得太快，快到無法預測，高階智慧手機賣不動也是原因之一，但虛擬貨幣的下滑還是主因。

展望今年，魏哲家表示，手機仍會有個位數成長，HPC會有小幅成長，但如果把虛擬貨幣囊括進來，HPC就會有雙位數的衰退；物聯網則是有雙位數成長，車用今年將持平。

高階智慧手機賣不動已成事實，但魏哲家表示，今年仍會有個位數增長的原因，來自於手機內部應用高階製程的數量變多了，即使整體手機銷售量變少，但應用多元和高產品單價，仍能在今年有微幅的成長。

台積電董事長劉德音則表示，人工智慧（AI）和5G是先進製程的兩大動能，但在今年還不會有亮眼數字（big number）出現，但預料明（2020）年會有顯著成長。

對於中美貿戰影響，以及華為遭美國政府圍堵因素，魏哲家維持上季說法，表示台積電是大家的代工廠，接單不會受影響，目前也沒有收到任何美國客戶對此有意見。

台積電財務長何麗梅補充，中美貿易對台積電的直接影響頂多幾億，但間接影響較大，因為貿易戰的不確定性會壓抑需求，市場因此變保守，這是難以估計的。

台積電財務長何麗梅。（圖／記者季相儒攝）

▲▼台積電2018年第四季法說會,財務長何麗梅。（圖／記者季相儒攝）

ET快訊
刮刮樂百萬得主現身！她驚：台彩是真的　現場又刮到5千
1歲女童遭虐死！爆「被冒名募資」　家屬3鞠躬出面回應

關鍵字：台積電,張忠謀,法說會,劉德音,魏哲家,何麗梅

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

快訊／連槓14期「威力彩2.2億頭獎」開出　新北中和1注獨得

學姐爬電桿！台電技能競賽員工27項目比拚

搶爭取CPTPP門票　政府盼跟禁日核食脫鉤

大陸進口鞋靴 續課5年反傾銷稅

新次長人選　沈榮津：內升外找人都有可能

防非洲豬瘟拉封鎖線　桃機設三道防線

魏哲家打強心針：台積電下半年強勁　中美貿易仍為變數

開發金投資開講　建議文創業立足台灣向外發展

台積電估今年資本支出110億美元高水位　為5奈米準備

影／便民！銀行50萬以下存匯款交易　熟客可不用身分驗證

匈牙利國寶「綿羊豬」引進台灣　16頭百斤放牧型山豬繁殖成功！

蔡昌憲唇語猜出「我要當爸了」爆哭！　 空姐老婆報喜：一次就中

小隻短尾貓被誤當家貓捕獲　放生影片曝光網秒懂多兇暴

林依晨一套路張彬彬就掉坑　「假摔真公主抱」甜到笑出來

失智婦與家人運動脫隊失蹤！　3天後全身赤裸在深山被尋獲

台北「1片1000的近江牛」吃到飽　肉片涮3秒！再扒口和牛滷肉飯

84歲失智母到幼稚園接小孩 記憶錯亂忘女兒「畢業30年」

李榮浩「 迷之問題」連發　台上選手無法招架....超尷尬

媽首發聲明淚訴：孩子曾想死　肉圓惡爸家暴影片再曝光！

黑人狂晃兒子生日禮「大怪手」　飛飛狂哭抗議....原因超暖心

快訊／連槓14期「威力彩2.2億頭獎」開出　新北中和1注獨得

學姐爬電桿！台電技能競賽員工27項目比拚

搶爭取CPTPP門票　政府盼跟禁日核食脫鉤

大陸進口鞋靴 續課5年反傾銷稅

新次長人選　沈榮津：內升外找人都有可能

防非洲豬瘟拉封鎖線　桃機設三道防線

魏哲家打強心針：台積電下半年強勁　中美貿易仍為變數

開發金投資開講　建議文創業立足台灣向外發展

台積電估今年資本支出110億美元高水位　為5奈米準備

影／便民！銀行50萬以下存匯款交易　熟客可不用身分驗證

即日可下載！《勇者鬥惡龍 創世小玩家2》發佈試玩版

中職／喜歡獅隊大家庭　張竣凱轉職變司機

《花不棄》穿幫畫面笑炸！　張彬彬撞斷犯人鎖鏈…人斷氣了手還撐半空中

傳金正恩「農曆年後訪河內」　越南超想主辦二次川金會

金秀賢倒數6個月退伍　最新軍中照曝光「找得到是真愛」

啟動夢想　呂維胤爭取日新溪橋彩繪

惡意逼車致死！日男遭以殺人罪起訴　檢方求刑18年

刮刮樂百萬得主現身！她驚「台彩是真的」　現場示範又刮到5000元

SBL／梅奧近5場4場飆破30分大關　達欣逆轉富邦勇士

快訊／連槓14期「威力彩2.2億頭獎」開出　新北中和1注獨得

中空深V舞者挑逗男友求救 車模女友霸氣「酥胸護頭」

財經熱門新聞

新台幣定存現利多　優利期15個..

洗錢防制惹民怨！　蘇貞昌帶隊突..

公股行辦信用卡遭行員冷落　網友..

5壽險月虧150億　4巨頭密會

賣礦泉水成就百億公司　靠戰對手..

外媒：去年iPhone電池共換..

台筆電廠找出路　老謝：廣達漸入..

川金會破局　台股收紅站穩所有均..

蘋果寄信推限時折價　iPhon..

股民笑了！台積電現金股利至少8..

美財報報喜！蘋概三王帶頭衝　台..

高通靠專利收費　數錢數到手抽筋

即／威力彩2.2億　新北市1注..

台灣人為何不愛用HTC？他妙回..

更多熱門

相關新聞

台積電估今年資本支出110億美元

儘管半導體上半年狀況不佳，但台積電在資本支出仍維持高水位，台積電財務長何麗梅表示，原本預估在100萬到120萬美元，目前將會微幅下修至100萬－110萬美元，其中20%會用在高階製程，包含7奈米、5奈米、3奈米等；10%用在高階封裝，10%用在特殊製程。

股民笑了！台積電現金股利至少8.5元

台積電Q1季減兩成　今年低成長1-3%

台積電去年每股賺13.54元　創新高

應材余定陸：AI是硬體的文藝復興

讀者迴響

發燒話題

王令麟 肉圓惡爸 習近平 地震 范筱梵 林佳龍 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 王傳一

熱門新聞

STUDIO A i8手機不用一萬

女嬰「脖子長滿肉球」是菜花！媽「尾牙太嗨惹禍」

賀一航兒被砍12刀！第一次看爸哭

她被甩怒嗆渣男！男友吐真相：剩半年壽命

堂姊求情「我去年才流產」拒羈押

機車踏板出現陌生黑背包　他上班見詭異畫面

快訊／女童遭桌夾亡　母崩潰：她沒死

貓咪跑到窗戶外　轉身失足摔下樓

女大生劈腿和前任上床　正牌男友狂打70通

17歲媽怒老公垃圾人　虐女童撞牆

大雨送100便當　保時捷辣妹：要發滿1萬個

冷空氣升級冷氣團！北部低溫探12度

孫安佐北捷零遮掩　他罕見說重話

展榮展瑞「原來是3胞胎」！

快訊／66歲廖峻中風！

更多

最夯影音

更多

匈牙利國寶「綿羊豬」引進台灣　16頭百斤放牧型山豬繁殖成功！

蔡昌憲唇語猜出「我要當爸了」爆哭！　 空姐老婆報喜：一次就中

小隻短尾貓被誤當家貓捕獲　放生影片曝光網秒懂多兇暴

林依晨一套路張彬彬就掉坑　「假摔真公主抱」甜到笑出來

失智婦與家人運動脫隊失蹤！　3天後全身赤裸在深山被尋獲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面