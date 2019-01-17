開發金投資開講　建議文創業立足台灣向外發展

▲(左至右) 中華開發創投公司董事長劉紹樑、寬宏藝術經紀財務長汪聖柏、霹靂國際多媒體財務長郭宗霖、樂利數位科技執行長施凱文、中華開發資本管顧副總經理劉澤生。(圖／開發金提供）

記者吳靜君／台北報導

開發金第六度於台灣大學商學研究所開設「中華開發金控講座-創業投資與投資銀行實務研討」課程。與談者一致看好台灣軟實力的競爭優勢，但建議除立足台灣外，必須更積極思考如何向外發展。

「中華開發金控講座-創業投資與投資銀行實務研討」為學生安排了一系列的專業課程，內容涵蓋私募基金和數位金融等創新業務。

為使學生深入了解文創產業的投資與經營，由開發創投董事長劉紹樑邀請開發金控合作的投資伙伴一同揭開文創事業經營的神祕面紗，包括跨境電商業者如何度過沒日沒夜的雙11購物節、台灣傳統藝術如何走入日本以及表演藝術經紀如何宣傳「二姐」、「小哥」和「貓」。

在開發金60年的投資歷史中，學生對於近年的文創產業投資表達了高度興趣，因此中華開發創投公司董事長劉紹樑以豐富投資經驗及豐沛人脈，透過舉辦論壇，邀請包括霹靂國際多媒體財務長郭宗霖、樂利數位科技執行長施凱文及寬宏藝術經紀財務長汪聖柏對談，使學生零距離了解台灣文創相關事業的發展經驗與方向。

霹靂國際多媒體財務長郭宗霖表示，因應霹靂規模化發展的目標，「向下」進行文化紮根工作以蓄積打動人心的創作能量，「向上」發展創新技術精進的多元內容以跟上新經濟時代的市場需求，並且以布袋戲偶動漫的獨特性「向外」積極布局國際市場。

寬宏藝術經紀同樣致力開拓海外市場，財務長汪聖柏表示，以舉辦演唱會、展覽、音樂劇為主的寬宏，同樣面對著台灣內需市場不大與成長性趨緩，故在站穩國內展演市場的領先地位後，亦積極向香港、澳門、新加坡和中國大陸等海外市場發展，另重要發展模式係從代理到自製，積極開發自製內容版權，並推出更多元的演出和展覽內容，累積IP能量。樂利數位科技認為，中國大陸消費大眾已不同於以往的零售消費模式，同時不斷追求高品質、個性化的產品需求，執行長施凱文認為此時亦是品牌發展的新契機，建議品牌業者可考慮透過跨境電商了解海外與中國大陸市場的消費特性，掌握大數據的行銷趨勢，作為新零售時代中品牌拓展的新途徑。

劉紹樑點出，台灣文創產業的核心問題，包括市場、人才及發展方向。中華開發資本管顧副總經理劉澤生表示文創事業發展是需要有打動人心的靈魂及推陳出新的創意。無論是「文創產業化」的霹靂和寬宏，或者是「產業文創化」的樂利，都做到打破慣性的思考，把文創元素成功融入商業模式，創造與消費者間情感共鳴的價值。