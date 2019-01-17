日本還是最對味　清酒進口金額成長最多

▲日本清酒在台灣愈來愈受青睞。（圖／記者蔡玟君攝、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

根據財政部統計，去年酒類的進口查驗件數相較106年成長約7%~8%，但是烈酒、紅酒等成長相對穩定，反而因為國人愛去日本旅遊，日本清酒進口查驗件數與品牌異軍突起，成長是最多的。

財政部國庫署今（17）日為了因應農曆春節九日的連續假期，酒類進口業者的需求，財政部國庫署協調相關檢驗單位配合農曆春節假期就已取樣送驗進口酒品，完成鹼業作業，等到業者在假期前順利辦理通關。另外以申請書面合校的進口酒類查驗案件，除特殊案件，國庫署將在今年的2月1日（星期五）下班前審理完畢。

財政部國庫署表示，為了縮短業者申請進口酒類查驗取樣及檢驗時持間，國庫署與海關合作，在兼顧衛生安全及通關便捷原則之下，逐步推動完成進口酒類取樣及檢驗的工作的整合，打造進口酒檢驗一條龍服務，包含加速通關、一次開櫃、統一審查等三合一服務，實施後原本需要四階段送檢，縮減為二階段，平均每案原本要5個檢驗天數，縮短了1.5天以上，減少業者的通關時間和倉租成本。

根據統計，107年進口酒檢驗件數為8萬4,000多件；107年7萬9,000多件，年增率大約是7%~8%，財政部官員表示，烈酒與知名大廠的成長率維持穩定，反而是日本清酒，光是進來台灣就有7500多種品牌，量和品類都是很明顯的成長，尤其是依些小廠也吸引民眾的關注。

官員分析，日本查驗件數明顯增加，除了品牌之外，量也同樣增加，一來是國人喜歡到日本旅遊，所以接觸清酒的機會很高；二來是日本的清酒也相當對亞洲人的口味；三是日本的酒廠有一些特別的行銷手法，也促使了日本清酒愈受到台灣民眾的喜歡。