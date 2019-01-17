年後轉職潮要來了！就業博覽會釋出破萬個職缺　首場2月16日開跑

▲勞動部勞動力發展署今年規劃5場就業博覽會，預計提供1萬個以上的工作機會 。（示意圖／記者張一中攝）

記者紀佳妘／台北報導

農曆年後向來是轉職旺季，不少上班族存有一顆異動的心，勞動部勞動力發展署計畫辦理「2019開薪就業，職來運轉」就業博覽會，2月16日至6月這段期間，預計邀請逾300家廠商，提供超過1萬個工作機會，若有需求的民眾千萬不可錯過。

2019開春第一波求職旺季即將到來，勞動部勞動力發展署每年度辦理就業博覽會，以因應年後轉職潮及廠商急用人才需求增加。今年就業博覽會規劃自今年2月至6月間，分別在新竹、屏東、花蓮、台南及台中等地辦理，勞動力發展署表示，以去年為例，一共協助超過6000名的求職者就業。

今年第一場就業博覽會將於2月16日在新竹縣體育館登場，預計邀請約60家徵才廠商參與活動，提供超過3200個工作機會，其中知名廠商如永豐餘、台灣玻璃、欣興電子、力晶科技、友達光電、昇陽國際半導體、智邦科技、台灣高鐵、京元電子等開出起薪至少3萬元以上各類工程師及技師等職缺。

勞動力發展署指出，這次活動特別設置科技趣味體驗區，民眾可透過AR面試系統錄製簡短的自我介紹，再與真人虛擬面試主管進行問答，能夠提升面試時的表現。

此外，勞動力發展署也有就業平台「台灣就業通」網站，整合就業、職訓、技檢與創業服務，並4大便利商店合作，在超商門市設置觸控式螢幕服務系統，全年無休隨時提供各類就業訊息，歡迎求職民眾多加利用。