中華電信建設4G基地台有成！　官方、國際測速都是第一

▲國際權威測速領導品牌Ookla旗下知名網站Speedtest公布台灣行動網速最新調查結果，中華電信再度獲得2018年下半年「台灣行動網速第一名」。（圖／翻攝Speedtest網站）

記者林睿康／台北報導

國際權威測速領導品牌Ookla旗下知名網站Speedtest16日公布台灣行動網速最新調查結果，中華電信再度獲得2018年下半年「台灣行動網速第一名」。由於國家通訊傳播委員會（NCC）先前才公佈全台22縣市「定點量測」是中華電信速度最快，高鐵全線和台鐵主線，也是中華電信拔得頭籌。中華電信行動網路速度第一，已經獲得官方和國際權威測速業者認可。

根據Speedtest網站公布，2018年下半年台灣電信業者行動網路報告，是採集了全台74萬台裝置、超過696萬次測量樣本。分析報告顯示，中華電信行動平均下載速度遠超越同業達26%~219%，而且速度得分較上半年成長14%，下載速度更比上半年成長14%達53.89Mbps，成長幅度為業界之冠。而手遊族群最在意的「低延遲度」達25ms，也為業界之冠。

依據NCC公布最新全台4G基地台數量，中華電信在2018年12月底達14,599台，為業界最多，且在全台各縣市佈建數量都為第一，相較同年7月底成長12%，而全台22縣市「定點量測」是中華電信速度最快，高鐵全線和台鐵主線，也是中華電信拔得頭籌。

▲中華電信積極建設終於開花結果。（圖／中華電信提供）

對於行動網路速度受官方和國際權威測速業者肯定，中華電信董事長鄭優表示，「回顧2018年行動網路建設有成，蟬聯Speedtest、OpenSignal下載網速冠軍的殊榮，是客戶對中華電信最大的肯定。」

行動通信分公司總經理陳明仕也說，展望2019年，為更能提升尖峰時刻客戶下載速率，4G將持續建設高頻段基地台（1800MHz及2600MHz），同時特別針對全台超過500處人潮密集區域，運用中華電信擁有全台4G最大頻寬資源，提供高速基地台6CC技術，讓客戶對行動品質提升更有感。

中華電信粉絲團的小編日前曾與粉絲打賭，如果沒有獲得國際權威測速機溝Speedtest最新測速冠軍，就要送上一萬杯咖啡，而Speedtest公布最新報告後，小編PO文向粉絲喊聲「拍謝ㄋㄟ，又拿網速冠軍哩！」，還逗趣的表示「好險不用請咖啡」，不過網友繼續向小編喊話：「要卡布奇諾不加糖、 第一名還不請客，這樣母湯唷！」

這次中華電信以網路祭品文與網友互動，PO文小編雖然逃過「請客一萬杯」，但是接下來中華電信是否會因為測速第一名而請喝咖啡，也許又是一波行銷話題。

▼中華電信以網路祭品文與網友互動，PO文小編雖然逃過「請客一萬杯」，但是接下來中華電信是否會因為測速第一名而請喝咖啡？。（圖／翻攝中華電信粉絲團）