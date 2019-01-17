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迎鮭魚返鄉　財政部射3箭　下周解釋海外所得證明鬆綁

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炫富、鈔票。（圖／達志／示意圖）

▲財政部有三支箭，讓想回來的台商可以順利匯回、鮭魚返鄉（圖／達志／示意圖）

記者吳靜君／台北報導

引導海外資金回來，財政部心中有三箭，一，各區國稅局設置「單一窗口」，第二支箭，最快下周就會發布，就是解釋海外資金回，對於證明文件的鬆綁，並且給各區國稅局統一標準；第三支箭就是，設立「台商回台的專法」鼓勵台商回台投資5＋2產業。

在財政部的心目中，引導海外資金回台的方式，第一種方式，就是各大國稅局設立單一窗口，讓企業透過會計師匿名詢問，或者是輔導企業回台，目前南區國稅局已經有成功匯回的案例2件。

第二支箭財政部最快下周就會公布解釋令，讓台商在海外的資金如何認定是否為應納稅資金更為明確，也有統一標準。例如說，如果10年前在海外銷售的房子，已經超過7年的核課期間，納稅義務人如何證明是10年前所發生的證據。

以現在來說，納稅義務人除了要提出10年前的銷售之外，還要證明這10年來，資金的流向確定是該筆資金無誤，對於台商來說，這不僅繁雜，且根本沒有辦法達成，所以就不回來了，所以在證明所得上，財政部將給予鬆綁，例如只要提出10年前的銷售房屋證明即可，中間的資金流向就予以簡化。

資誠會計師事務所營運長許祺昌表示，財政部可能要觀察第二支箭的成效，才會決定是否要推動第三支箭，也就是現在行政院正在討論的「台商回台的專法」。據了解，專法的概念也先區分所得，而非外界所以認定的資金回來就要課稅，但是會走到專法的，大部分都是無法證明本金還是所得，所以區分所得就變得很重要，財政部可能要推定一個比例，這也是無法證明資金為所得或本金的的台商引頸期盼。算出所得之後，投資5+2的產業的所得就會給予優惠稅率（第一年10%、第二年12%）剩餘的資金就是原本的稅率20%。

財政部表示，專法要推動必須經過亞太洗錢防制組織（APG）認定後才能夠確認。許祺昌認為，APG不太會涉入要給台商多少優惠稅率等，台灣主要是要跟APG證明，即使台灣要吸引資金回來、給予台商優惠稅率，在洗錢防制的工作上也不會打折。

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關鍵字：海外資金回台,專法,優惠稅率,課稅原則

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