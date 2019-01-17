5大利基加持　他們都看好今年新興市場債表現



▲新興市場投資示意圖。（圖／達志影像／美聯社）

記者劉姵呈／綜合報導

受到阿根廷與土耳其等國負面消息、美元強升、中國經濟成長放緩到中美貿易關係緊張等因素影響，使得2018年新興市場債券表現艱困。來到2019年，許多投資機構紛紛都指出，受到5大利基加持，資金可望回流新興債市，投資人可以趁機布局。

大家對於新興市場存不外乎存在著風險、波動、違約與危機四種印象；但柏瑞投信表示，其實從外部融資需求、經常帳收支、境外直接投資等面向觀察，可發現除了馬來西亞、烏克蘭、土耳其等國之外，主要新興市場，像是中國大陸、巴西、俄羅斯、印度、南韓等外債占主要GDP比例並不如想像高。

而以違約率來看，柏瑞投信表示，從2003年來新興市場高收益債違約率都較低，即便去年新興市場負面新聞不斷，以2018年至10月為例，新興市場高收益債違約率約1.2%，明顯低於成熟市場的已開發國家的2.8%，今年在基本面與評價面都穩健。

而隨著美國經濟成長趨緩、態度轉趨鴿派，美國升息已近終點，摩根投信表示，去年下半年市場雖受雜音干擾而大幅拉回，卻讓亞洲等新興市場出現投資機會，加上美元未來走勢受抑，外部壓力逐步緩解，再配合中國大陸官方政策利好態度明確，將有利新興市場投資情緒。當中又最看好中美貿易問題造成全球供應鏈衝擊下，部分國家可能受惠轉單，例如亞洲的台灣、南韓與東協區域。

安聯投信也表示，鮑威爾的鴿派談話及美中貿易談判持續進展，市場風險性偏好大幅升高，激勵新興市場債利差大幅收斂、帶動新興市場債連續第二周上漲，新興市場債上漲0.92%、利差收斂29點。其中在債種方面，新興主權債上漲0.93%，利差收斂28點；新興企業債上漲0.57%，利差收斂27點；而當地貨幣債更有新興貨幣走強利多加持。

總和來看，新興市場債今年受到美聯準會升息暫緩、美元走眨、大陸官方政策利好、基本與評價面穩健這5大利基加持，今年可望上演一波報復行反彈行情。