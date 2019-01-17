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陸資3度違法買大同被抓　金管會再罰402萬要求半年內出清

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▲▼金管會主委顧立雄。（圖／記者戴瑞瑤攝）

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

上海龍峰集團第3度違法繞道買大同股票，又被金管會抓到！金管會查到龍峰集團再次透過人頭戶違法持有大同18.01%，再次開罰402萬元，並要求龍峰集團半年內出清持股。這已是龍峰集團第3次被抓，金管會合計已對龍峰開罰1044萬元。

金管會從2016年9月就得知，龍峰集團繞道透過香港永豐證投資台股，經過調查有4.06%確認為違法陸資，金額高達10億台幣。2017年5月5日對永豐金(母公司)對於香港永豐證(子公司)未善盡監督責任、內控管理不周，罰永豐證總經理葉黃杞停業1個月，並對永豐證與龍峰集團，各罰款新台幣60萬元。這是金管會第一次抓到龍峰集團。

後來龍峰集團確實在6個月內全數出清，但證期局又持續追查，2017年7月又發現龍峰集團違法持有大同股票最高曾高達18.5%，且還藉由加拿大籍的人頭帳戶，還有六福證券、蜂投證券買進大同股票，當時龍峰集團違法持有大同股票有8.78%。這是金管會第二次抓到龍峰集團。

沒想到，在2018年11月又驚爆龍峰集團第3度被查到繞道投資大同。金管會經過追查，今天(17日)公布抓到龍峰集團透過人頭戶，從香港永豐證、香港元大證、大華繼顯證券、香港帕米爾思資本券商、香港金英證券，又再度繞道持有大同18.01%。

證期局今天再度對龍峰集團開罰402萬元，並要求龍峰集團要在半年內出清持股。合計3次金管會已經對龍峰集團開罰1044萬元。

龍峰集團明明被我國金管會抓了2次，竟還有膽再次違法投資大同，甚至持股越來越多，外界質疑金管會是不是管不住龍峰集團？金管會也對龍峰放話：「走過必留下痕跡，違法必須要負責！」金管會有接到消息一定會再持續依法查核。

至於對上述5家券商是否有要開罰？證期局副局長張振山表示，目前沒有明顯證據指出這些券商知情，除非有查到業者明知故犯，顯示出這些券商有疏失行為，才能依法開罰。

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