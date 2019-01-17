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劉士豪新接次長「不是跳火坑」　過去陪伴勞動部工作20年

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▲▼勞動部政務次長劉士豪。（圖／記者紀佳妘攝）

▲勞動部政務次長劉士豪。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

行政院長蘇貞昌重組內閣後，勞動部新政務次長由學者出身的劉士豪接任，正式加入勞動部團隊，他今（17）日受訪時表示，「我的目標就是做好次長的工作」，推動總統蔡英文政見、行政院長蘇貞昌的「簡政便民」以及勞動部長許銘春的「三安」，一起努力協助落實政策。

勞動部政務次長劉士豪今天在部務會議前致詞時表示，從學界到勞動部為廣大的勞工服務，感謝蘇院長和許部長的支持與託付。他在大學時期受到大法官啟發，開始投入勞動法研究，先前更到德國取得法學博士，返台後在銘傳大學法律系任教，過去也曾參與基本工資審議委員會、訴願審議委員會等實務經驗，未來會盡力督導分內業務，以落實政策。

▲▼勞動部長許銘春今天會議前開直播，高唱《甲你攬牢牢》，呼籲勞動部團隊、老闆把勞工朋友攬牢牢。（圖／記者紀佳妘攝）

▲勞動部長許銘春今天在會議前直播高唱《甲你攬牢牢》之外，同時也介紹新次長劉士豪上任。（圖／記者紀佳妘攝）

劉士豪指出，目前希望能夠逐步實施蔡總統的政見，儘管有許多困難必須克服，另外蘇院長所要求的「簡政便民」目標，初步想法是讓微型企業及中小型企業更了解勞動法令，過去發現許多雇主因為不了解勞動法令，所以才發生違法的情勢，相信這是未來重要的工作之一。

此外，針對許部長「安穩、安心、安全」的三安目標，劉士豪說，這也是他們的施政目標，因此接下次長後，一定會與大家共同合作。被問及自身的目標時，他對此表示，「我的目標就是做好次長的工作」。

至於為什麼想跳入火坑，接下勞動部次長的職位，劉士豪指出，有機會為廣大勞工朋友服務，「我覺得並不是火坑」，如今勞動關係越來越複雜，過去也曾以學者身分陪伴勞動部近20年，現在需要有人來協助，能夠做這樣的工作，他認為這是非常有意義的事。

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關鍵字：勞動部,次長,劉士豪,許銘春,蘇貞昌,簡政便民,三安,內閣

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