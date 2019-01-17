影／勞長開會直播高唱《甲你攬牢牢》拚接地氣　用三安做勞工的靠山

記者紀佳妘／台北報導

行政院長蘇貞昌和副院長陳其邁組閣後要政策接地氣，內閣首長紛紛掀起直播熱潮，勞動部長許銘春今（17）日在部務會議前特別直播10分鐘，除了再度宣示上任11個月迄今要做勞工的靠山，提出「安穩、安心、安全」的三安施政目標，更介紹新任政務次長劉士豪，不敢說是史上最堅強團隊，但至少讓勞工可以「安啦」，還高唱《甲你攬牢牢》，呼籲勞動部團隊、老闆把勞工朋友攬牢牢。

勞動部長許銘春致詞時表示，她從去年2月就任至今，時刻提醒自己要做勞工朋友的靠山，所以提出三安的施政目標，帶領勞動部團隊為勞工朋友打拼，這段期間完成基本工資的調整，打破22K魔咒，從今年起基本工資調升為月薪2萬3100元、時薪150元，以及最低工資法草案，目前正在預告程序中，也將會盡快完成立法。

▲勞動部長許銘春今天會議前開直播，高唱《甲你攬牢牢》，呼籲勞動部團隊、老闆把勞工朋友攬牢牢。（圖／記者紀佳妘攝）

「政策要接地氣，才能真正解決勞工的問題」，許銘春說，她拜訪全台22個縣市，與1129家工會進行83場次的訪視與座談，包括離島也都去，工會反應的問題能立即解決，像是她幫銀行業的勞工爭取到離職後的遞延獎金。此外，還有補助勞工出席不當勞動裁決庭的交通費，勞工在運用裁決制度就濟時，不會因為來回舟車費用而卻步。

另外，許銘春指出，勞動部團隊是個會做事情的團隊，也是接地氣的團隊，未來還有許多勞動議題需要努力，例如近日民眾所關心高薪者納入84-1、客運業的7休1彈性開放以及因應零工經濟的來臨等，勞動部會站在兼顧勞工安全與企業彈性的基礎下，來滾動式檢視勞動政策。

許銘春介紹新任政務次長劉世豪，勞動部團隊也全員到齊，最後還高歌一曲「甲你攬牢牢」送給大家，「我欲甲你攬牢牢，乎你袂驚袂擱號，往事放乎空 人生啊才有望，乎我陪你渡難關」，讓勞工權益受到保障，勞資和諧共創雙贏。