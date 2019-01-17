柏瑞團隊今年最看好2項投資　報酬率有6%以上



▲柏瑞投信今（17）日舉辦「2019特別收益王者再臨」記者會，說明今年第一季市場展望及全球經濟、新興市場債券與特別股策略的分析。（圖／記者劉姵呈攝）

記者劉姵呈／綜合報導

面對全球金融市場波動劇烈、美中貿易戰前景不明和歐洲地緣政治風險，2019「金豬年」的市場要怎麼觀察？哪一個資產表現預期受惠？儘管去年高收益債與特別股特別股指數都遭遇逆風，然而在美中貿易談判轉趨樂觀、Fed升息立場軟化和美國就業報告強勁等利多激勵下，一直以來對於債券市場的著墨很深的「股債雙霸」柏瑞投信預期，今年兩者可望上演反彈契機。

柏瑞投資全球經濟首席策略分析師馬可士‧舒曼（Markus Schomer）認為，今年全球景氣預期會持續擴張，美國經濟步入衰退的風險其實很低，因為支撐經濟最重要的內需消費仍大有可為，而聯準會（Fed）升息態度轉鴿派，預期在利率、信用風險雙雙降低下，高收益債和特別股今年可望有利多支撐。

根據Bloomberg統計，特別股指數在2004年6月底美國升息循環結束後一年上漲超過8%，如果把歷史時間拉長來看，除了金融海嘯期間，特別股指數的總報酬沒有連跌2年的情況，且在負報酬年度的隔年都會有不錯的正報酬表現。

因此，不論從目前的殖利率水準、利差水準和去年的修正幅度互相對照，特別股的信用利差今年或有收斂空間，可望複製2014年的行情。不過，柏瑞投信也提醒，仍要留意高收益債和特別股市場仍有的風險。

而隨著美國公債殖利率走低、市場氣氛不再過度悲觀、加上高收債企業基本面無虞，目前全球高收益債殖利率還在7%以上，價值面保有相當好的吸引力，是中長期投資的好時機。

至於特別股指數開年來也出現回升趨勢，柏瑞投資特別股策略投資經理人卡洛夫（Vladimir Karlov）指出，由於基本面維持穩定，由評價面的角度分析，2019年整體特別股市場和指數的預期平均總報酬率約6%，殖利率水準可充分抵禦利率和利差的波動風險。另外，特別股2018年的信用品質降評件數僅97件，低於2017年的178件。

而柏瑞投信今年也表示，將調整特別股的投資配置，加碼金融業較高品質的投資級別證券，另外搭配業主有限合夥（MLP）和能源產業做平衡布局，拉長投資標的的存續期間，加碼較高重設利率的固定轉浮動利率證券。