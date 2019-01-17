　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險

集保超會賺！去年EPS突破7元　今年力拼更多元數位服務

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼集保結算所今（17）日舉辦新春記者會，今年繼續推動更多元的大數據平台。（圖／記者劉姵呈攝）
▲集保結算所今（17）日舉辦新春記者會，今年繼續推動更多元的大數據平台。（圖／記者劉姵呈攝）

記者劉姵呈／台北報導

集保太會賺！集保結算所去年整體營收創下歷史新高，今年營收也首度突破50億元，跟去年相比成長18%，每股稅後純益（EPS）也突破7元，稅前收益超過30億，稅後達26億，創下集保30年來最高紀錄。除此之外，向來積極打造數位金融平台的集保，除了「集保e存摺2.0」APP，集保與投信投顧公會合作的「基金資訊觀測站」自上線以來，每年都有近50萬人次點閱。

集保董事長林修銘表示，集保完成電子投票平台，去年上市櫃都有採用，有超過50%股東都用電子投票參與股東會，去年也推出「集保e存摺2.0」APP，提供資產整合、帳戶交易明細資訊、客製及時推播訊息及股市數據4大功能，展望今年，希望突破百萬用戶。

另外，集保也預計將在半年後在推出「退休自主的投資實驗平台」，希望能幫助民眾規劃，如何能在退休之後的財富能安心無虞的過有品質的退休生活。而去年底也申設亞太地區集保組織（ACG）「投資人服務」工作小組，並成為當然執行委員；林修明指出，有超過1半的會員都有加入工作小組，未來將由台灣作為主導，引領亞太地區集保組織在集保業務上的數位科技轉型。

而根據投信投顧公會產業調查報告顯示，投資國內基金約98%為一般投資人，而截至去年底止，國內投資人持有境內、外基金部位金額已高達新台幣5.8兆元，為讓一般投資人準確掌握基金相關資訊揭露，集保結算所去年也與投信投顧公會合作，共同規劃建置境內外基金整合資訊統一入口「基金資訊觀測站」。

集保基金暨國際部副理林秉宏表示，基金資訊觀測站提供視覺化圖示統計資訊提供投資人易懂、直覺的整合圖表，協助投資人即時掌握基金市場動態，提升基金市場資訊的透明度，投資人可以直接看到各檔基金的淨值變化，最新訊息、配息狀況也隨時更新。

加上明年逐筆交易將上線，為因應新制帶來的交易相關作業量會增加，資訊規畫部也將擴充設備，汰舊換新，強化軟硬體的更新與整合，目前資訊部一共有200人，年後還會徵才15餘人加入團隊。

展望今年業務重點，集保指出，如何讓大數據能更視覺化整合，以投資人為導向，做出有價值的數據提供，並協助配合主管機關提供更多服務給投資人的方向繼續邁進。

ET快訊
旅遊完被甩！女友到處嗆渣男　男友淚吐「生命剩半年」真相
理科太太踢鐵板！蔡康永開砲逼問12分鐘..網跪著看完

關鍵字：集保,林修銘,基金,金融科技

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

群益證「富時中國A50綠色除碳報酬指數」 通過上櫃ETN資格認可

美財報報喜！蘋概三王帶頭衝　台股開盤漲逾50點飛躍9800大關

哈日族注意！前日銀首席經濟學家預測　日圓今年恐飆升36%

央行豬年套幣今早開賣　買氣跟天氣一樣冷颼颼

今年首位百萬獎金得主現身　現場買刮刮樂又中5000元

台積電Q1季減兩成　預告今年低度成長1-3%

影／勞長開會直播高唱《甲你攬牢牢》拚接地氣　用三安做勞工的靠山

集保超會賺！去年EPS突破7元　今年力拼更多元數位服務

洗錢防制惹民怨！蘇貞昌帶隊突襲銀行　要求行員給予民眾方便

大眾愈來愈敢花！2018智慧型手機App營收突破千億美元

匈牙利國寶「綿羊豬」引進台灣　16頭百斤放牧型山豬繁殖成功！

蔡昌憲唇語猜出「我要當爸了」爆哭！　 空姐老婆報喜：一次就中

小隻短尾貓被誤當家貓捕獲　放生影片曝光網秒懂多兇暴

失智婦與家人運動脫隊失蹤！　3天後全身赤裸在深山被尋獲

台北「1片1000的近江牛」吃到飽　肉片涮3秒！再扒口和牛滷肉飯

林依晨一套路張彬彬就掉坑　「假摔真公主抱」甜到笑出來

媽首發聲明淚訴：孩子曾想死　肉圓惡爸家暴影片再曝光！

李榮浩「 迷之問題」連發　台上選手無法招架....超尷尬

黑人狂晃兒子生日禮「大怪手」　飛飛狂哭抗議....原因超暖心

浩子爆「阿翔謝忻密會48分」細節　原來是講綜藝大哥壞話

今年首位百萬獎金得主現身　現場買刮刮樂又中5000元

台積電Q1季減兩成　預告今年低度成長1-3%

影／勞長開會直播高唱《甲你攬牢牢》拚接地氣　用三安做勞工的靠山

集保超會賺！去年EPS突破7元　今年力拼更多元數位服務

洗錢防制惹民怨！蘇貞昌帶隊突襲銀行　要求行員給予民眾方便

大眾愈來愈敢花！2018智慧型手機App營收突破千億美元

貼心照顧懷孕員工　友達連2年入選彭博性別平等指數

年賺200％！數學老師聽明牌賠光10年薪　靠3步驟從慘戶變大戶

投資人觀望台積電法說　台股、台指期量縮收小紅難返9800點大關

台積電去年賺逾一股本　EPS 13.54元創歷史新高

美6個月內2發《中國軍力報告》　人民日報：妄自推測埋軍售伏筆

影／蘇貞昌吃麵狂問「這個會不會辣？」　廚師秒答讓他決定…

今年首位百萬獎金得主現身　現場買刮刮樂又中5000元

「必看愛情神片」重新上映！1男神+2女神　網淚喊：25年還是經典

楊晨熙認了愛情失敗　利菁嚇傻：她跟大飛是假的！

川普保證補發薪水！　聯邦政府部分關門進入第26天

倒車把前方小發財「騰空抬起」！　《黑澀會》玉兔拍謝：距離沒算好

陳大天曖昧女「最後關鍵」破局！　單身2年卡關：想有個伴

中職／現今4隊還有龍魂　葉君璋、許聖杰及郭建霖都還在

起司超濃郁還有菇香！肯德基「松露蕈菇起司雞」新春限時上市

騎士闖紅燈「神風式5秒硬衝」　路口過一半警追出網：超療癒

財經熱門新聞

新台幣定存現利多　優利期15個..

賣礦泉水成就百億公司　靠戰對手..

公股行辦信用卡遭行員冷落　網友..

5壽險月虧150億　4巨頭密會

蘋果寄信推限時折價　iPhon..

外媒：去年iPhone電池共換..

台筆電廠找出路　老謝：廣達漸入..

川金會破局　台股收紅站穩所有均..

美財報報喜！蘋概三王帶頭衝　台..

美股連2漲！台指期漲近20點蓄..

今年各縣市有線電視收視費用出爐..

首例！東森和中天新聞台因內容不..

扶養父母　可報健保費扣除

洗錢防制惹民怨！　蘇貞昌帶隊突..

更多熱門

相關新聞

數位轉型大戰　銀行「顛覆式創新」成關鍵

銀行搶攻「金融科技版圖」的大戰，近年已進入白熱化的階段，對於民眾來說，這家銀行推出的服務是否具有「顛覆式創新」，使用起來方不方便，將成為各銀行在這場戰爭中最大的致勝關鍵。以目前國內大型銀行來說，多引進AI人工智能、機器人理財、刷臉提款ATM等服務。

中信銀APP指紋、臉部驗證就可登入　客戶數破250萬

金融也是科技業　中信金4招轉型數位銀行

全球經濟緩長　債券型基金大翻身?！

雲端最有錢／投資界素人天王天后　投報率直逼大師

讀者迴響

發燒話題

王令麟 肉圓惡爸 習近平 地震 范筱梵 林佳龍 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 王傳一

熱門新聞

女嬰「脖子長滿肉球」是菜花！媽「尾牙太嗨惹禍」

STUDIO A i8手機不用一萬

堂姊求情「我去年才流產」拒羈押

機車踏板出現陌生黑背包　他上班見詭異畫面

貓咪跑到窗戶外　轉身失足摔下樓

女大生劈腿和前任上床　正牌男友狂打70通

17歲媽怒老公垃圾人　虐女童撞牆

大雨送100便當　保時捷辣妹：要發滿1萬個

賀一航兒被砍12刀！第一次看爸哭

孫安佐北捷零遮掩　他罕見說重話

「36H李毓芬」24hr瘋狂做10次！對手爆是渣前夫

家暴男大街逼妻撤保護令　路人一拳打斷門牙

發孕照甜笑❤！堂姊轉頭虐死1歲女童

帶女投靠！孕堂姊扯嬰靈：打到她醒

500人夜圍南檢　警調虎離山送走3嫌

更多

最夯影音

更多

匈牙利國寶「綿羊豬」引進台灣　16頭百斤放牧型山豬繁殖成功！

蔡昌憲唇語猜出「我要當爸了」爆哭！　 空姐老婆報喜：一次就中

小隻短尾貓被誤當家貓捕獲　放生影片曝光網秒懂多兇暴

失智婦與家人運動脫隊失蹤！　3天後全身赤裸在深山被尋獲

台北「1片1000的近江牛」吃到飽　肉片涮3秒！再扒口和牛滷肉飯

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面