集保超會賺！去年EPS突破7元　今年力拼更多元數位服務



▲集保結算所今（17）日舉辦新春記者會，今年繼續推動更多元的大數據平台。（圖／記者劉姵呈攝）

記者劉姵呈／台北報導

集保太會賺！集保結算所去年整體營收創下歷史新高，今年營收也首度突破50億元，跟去年相比成長18%，每股稅後純益（EPS）也突破7元，稅前收益超過30億，稅後達26億，創下集保30年來最高紀錄。除此之外，向來積極打造數位金融平台的集保，除了「集保e存摺2.0」APP，集保與投信投顧公會合作的「基金資訊觀測站」自上線以來，每年都有近50萬人次點閱。



集保董事長林修銘表示，集保完成電子投票平台，去年上市櫃都有採用，有超過50%股東都用電子投票參與股東會，去年也推出「集保e存摺2.0」APP，提供資產整合、帳戶交易明細資訊、客製及時推播訊息及股市數據4大功能，展望今年，希望突破百萬用戶。

另外，集保也預計將在半年後在推出「退休自主的投資實驗平台」，希望能幫助民眾規劃，如何能在退休之後的財富能安心無虞的過有品質的退休生活。而去年底也申設亞太地區集保組織（ACG）「投資人服務」工作小組，並成為當然執行委員；林修明指出，有超過1半的會員都有加入工作小組，未來將由台灣作為主導，引領亞太地區集保組織在集保業務上的數位科技轉型。

而根據投信投顧公會產業調查報告顯示，投資國內基金約98%為一般投資人，而截至去年底止，國內投資人持有境內、外基金部位金額已高達新台幣5.8兆元，為讓一般投資人準確掌握基金相關資訊揭露，集保結算所去年也與投信投顧公會合作，共同規劃建置境內外基金整合資訊統一入口「基金資訊觀測站」。

集保基金暨國際部副理林秉宏表示，基金資訊觀測站提供視覺化圖示統計資訊提供投資人易懂、直覺的整合圖表，協助投資人即時掌握基金市場動態，提升基金市場資訊的透明度，投資人可以直接看到各檔基金的淨值變化，最新訊息、配息狀況也隨時更新。

加上明年逐筆交易將上線，為因應新制帶來的交易相關作業量會增加，資訊規畫部也將擴充設備，汰舊換新，強化軟硬體的更新與整合，目前資訊部一共有200人，年後還會徵才15餘人加入團隊。

展望今年業務重點，集保指出，如何讓大數據能更視覺化整合，以投資人為導向，做出有價值的數據提供，並協助配合主管機關提供更多服務給投資人的方向繼續邁進。