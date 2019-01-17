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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

雷皓明／司法一國兩制？媽媽嘴案最倒楣雇主逆轉免賠

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▲▼謝依涵及呂炳宏，媽媽嘴案。（圖／資料照）

▲媽媽嘴案中，到底雇主該不該負擔連帶賠償責任？法院判斷標準多為「在一般人的眼裡你看起來像不像是在上班」，如果像，就是在執行職務，雇主就該負擔連帶責任。（合成圖／資料照）

如果你還記得媽媽嘴案，咖啡廳店長謝依涵預謀殺害客人，雇主呂炳宏等人被死者家屬追討連帶責任，要雇主和犯案員工一併賠償，此案雇主又被人稱「最倒楣雇主」。但怎麼幾天前高等法院更審後卻判決免賠。之前不是說要賠？怎麼現在又不賠？我說給你聽。

先跟大家釐清，媽媽嘴案涉及「兩個」賠償判決，分別是由不同人提起的。其中，女性死者家屬求償被法院判賠（最高法院106年度台上字2852號系列判決）。至於最近新聞判免賠，則是男性死者家屬求償的部分（最高法院106年度台上字172號系列判決）。

同一個案件，為什麼一個要賠、一個不賠？相信你也跟我一樣有這個疑惑。明明就是同一個刑事案件、同時被害，手法也相同，為什麼一個案件判賠、一個不用？這涉及到一個法律爭議，就是「老闆到底該為員工負責到什麼範圍」？

依照民法第188條，老闆要為了員工造成的損害連帶負責。一方面是因為老闆靠著員工賺錢（以這個例子來說是做得了多大的生意），總不能說賺的都歸自己、麻煩都給別人收；第二是因為員工之所以侵害別人權利，也是為了工作，雇主創造的風險也要自己承擔（例如：要不是送你的貨，也不可能在路上撞到人）。因此法律規定只要員工因「執行職務」（也就是工作中）侵害他人權利的時候，雇主要連帶負責。

講到這邊好像很簡單，但法律爭議就在這裡：怎樣叫執行職務（工作中）？貨車司機開車送貨途中撞到人，毫無疑問是執行職務，但如果貨車司機開著貨車在「下班回家路上」撞到人，算執行職務嗎？又或者保險業務員到他人家中推銷業務，一時心生歹念偷起東西，算執行職務嗎？而咖啡廳員工預謀在飲料中下藥迷昏客人、再把客人拖到店外謀殺，算執行職務嗎？

法院一向的判斷標準是，「在一般人的眼裡你看起來像不像是在上班」，如果像，就是在執行職務。貨車司機身著制服、開著貨車，一般人看起來都會覺得是在上班送貨，因此，即便司機當時已經下班了，法院還是會覺得他在執行職務，如果撞到人，雇主就要一起賠償；如果保險業務員身穿制服，還帶著名片、名牌和各種資料到你家推銷，一般人看起來都會覺得是在上班，雇主也要為了這個業務員的偷竊行為連帶賠償。

總之，只要看起來與一般工作中沒有差別，儘管是濫用職權、怠於工作，甚至是利用職務上的機會（像是保險業務員濫用推銷的機會跑到你家偷東西），都有可能被當作是執行職務。一旦勞工在這些過程侵害別人權利，雇主就要連帶賠償。法院的這套邏輯，也就導致了其中一個媽媽嘴案判決雇主要連帶賠償。

即便上面提到的情況，看起來與雇主無關（尤其是利用職務上機會的情況），但法院之所以用這套邏輯，理由是要保護無辜的第三人。例如，被侵權的人可能什麼都不知道，唯一知道的就是你身上穿的工作制服、你開的車的商標，也就是你的招牌。到底扛著雇主招牌的員工是不是合規、合法在工作，只有雇主會知道，路人根本無從得知，從風險分配的角度來說，只有雇主有可能在事先去禁止或預防。因此，如果最後出事了，由雇主承擔一個賠償責任，對於被侵權的人來說比較公平。

不過，這套邏輯也不是每個人都買單。例如媽媽嘴案，這種重大犯罪是極端少數的情況，雇主不可能在事前就採取員工訓練來預防（難道員工訓練第一章的待客之道是：請勿謀殺客人），或是在日常營業中監督（上桌前飲料要過銀針，是古裝劇嗎）。雇主既然毫無可能去避免這種問題發生，要雇主負責並不公平。而另一個媽媽嘴案判決免賠，應該就是秉持這這種想法，判決免賠。（參考士林102年度重訴字509號民事判決，前幾天新出爐的高等法院判決還沒有全文，推測是跟地方法院用同一種邏輯）

法院用不同的邏輯審判，這樣合法嗎？合理嗎？依照憲法第80條，法官依據法律獨立審判，不受任何干涉，這個也包含了各個判決之間互不干涉。A判決說這樣，B判決不見得要照著審判。因此，雖然女性家屬提的案件說要賠，男性家屬的法官不見得要照著判。

但是明明就是同一個法條，法院卻對相同的文字（執行職務）採取不同的解釋，是一件非常不好的事情，讓人們根本無法知道「到底怎樣會犯法」，這樣失去了法律存在的意義，也創造了個案的不公平。同一個案件的被害人，憑什麼一個賠、一個不賠？你可以說這是法官的問題（為什麼要用不一樣的邏輯），也可以說是法律的問題（為什麼不寫清楚），不論如何，這個問題應該被解決。

至於去年底新修正的大法庭制度，就是要解決這種問題，希望讓判決可以趨於一致，不要出現「A這樣判、B那樣判」的情況出現。判免賠的媽媽嘴案目前還是高等法院判決，因此有機會再上訴，如果上訴後的法院想要維持免賠的解釋，大法庭的制度或許可以幫上忙。但可惜的是，大法庭制度計畫在7月4日上路，這個案件有沒有辦法等到大法庭施行後才審判，我希望可以。

私心說，我比較同意免賠案件的邏輯，有些事情雇主根本無法預期、預防或阻止，要雇主一起賠只是多拉一個賠償的墊背，顧及到受害者很好，但對雇主公平嗎？我不這麼認為。

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關鍵字：法律,司改人權,雷皓明,媽媽嘴案,呂炳宏,謝依涵,連帶賠償,執行職務,大法庭

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