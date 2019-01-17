年賺200％！數學老師聽明牌賠光10年薪　靠3步驟從慘戶變大戶

▲郭勝在投資圈被封為「市井股神」。

圖文／鏡週刊

國中數學老師郭勝，遨遊股海20年，卻不斷地大賠小賺，直到5年前碰到恩師指導，才開始扭轉敗績，問起操作祕訣，他笑說，其實邏輯很簡單，就是追蹤投信籌碼。他強調，人會說謊、價格會說謊，但籌碼絕不會說謊。

「我的操作邏輯很簡單，看籌碼。」數學老師郭勝笑笑地說著自己的選股秘訣。在投資圈被封為「市井股神」的他，靠著操作股票，繳出近5年每年報酬200%的成績單。

郭勝強調，人會說謊、價格會說謊，但籌碼絕不會說謊，「驅動股價漲跌的最大關鍵，就是看股票籌碼流入誰的手中。」不過，市場上的籌碼有公司派、市場派、外資、投信、券商、政府基金、甚至中實戶等，該怎麼觀察？「跟著投信買就對了。」

▼郭勝認為，人會說謊、價格會說謊，但籌碼絕不會說謊。

郭勝解釋，投信選股有嚴謹的流程。首先，研究員要拜訪公司，要了解上、中、下游產業鏈，進場買股前要再寫推薦報告；其次，被投信買進的股票，籌碼相對穩定。因此他認為，藉由投信幫忙篩選股票，肯定比自己研究來的紮實。而他將進出場邏輯拆解成3個步驟。

步驟1 瞄準投信異常買超股票

郭勝進場買股的起手式，是鎖定投信異常買超的個股，「若投信當天買超張數，占該股整體成交量的10%以上，即可定義異常買超。」例如，某檔股票當天總成交量為10,000張，投信買超1,000張，即算異常買超，「扣掉當沖成交張數會更精準。」此外，他透露，若這檔股票是投信第一天大買的標的，更要留意，因為後續起漲機會高。

步驟2 用月線輔佐看趨勢

除了看籌碼面外，郭勝會多加一道技術面濾網：月線（20日均線）來判斷趨勢，當股價站在月線之上，且月線上彎，表示趨勢走多，「順勢而為是波段操作的王道。」而只要投信異常買超，且趨勢走多2條件皆成立，隔日開盤他就會進場試單。郭勝補充，若股價位於月線之下，表示趨勢走空，即使投信大買超，但要馬上拉動股價也相對有難度，此時他會耐心觀察。

步驟3 大盤位置決定資金水位

資金控管上，郭勝用大盤趨勢走向來決定進場資金水位，承襲用月線看趨勢的原則，當大盤位於月線之下，他最多僅會用總資金部位的2至3成來買股票；相反地，若大盤位於月線之上，他會用8成部位買股，「若大盤出現底底高型態更好。」至於停損停利同樣以月線當準則，只要個股股價收盤跌破月線就出場。



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